Les ventes d'iPad seront stables sur T2 2021 malgré la pénurie

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Les livraisons d'iPad d'Apple devraient rester stables au deuxième trimestre de cette année, malgré l'impact de la pénurie mondiale de puces, selon un nouveau rapport.



La pénurie actuelle de composants a été causée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement survenus pendant la crise sanitaire mondiale et des événements météorologiques tels que le gel au Texas qui a fermé les usines de puces d'Austin.

Apple devrait s'en sortir indemne sur la partie iPad

Alors que les usines de puces avaient déjà du mal à suivre le rythme des sorties de produits pendant la pandémie, la demande a également augmenté avec le télétravail qui a conduit à une hausse des prix. En conséquence, les sociétés d'électronique ont acheté toute l'offre disponible, ce qui a conduit les fabricants de puces à fonctionner en sur-régime.



Jusqu'à présent, la pénurie n'a eu que des impacts mineurs sur le marché des tablettes, qui continue de suivre son schéma saisonnier. Les expéditions mondiales de tablettes ont totalisé 35,95 millions d'unités au premier trimestre 2021, en baisse de 22,7% en séquentiel, mais de 45,5% sur un an, selon DigiTimes.

Cependant, la sortie de nouveaux modèles d'iPad Pro aidera Apple à contrer les tendances à la baisse sur le marché mondial, selon le rapport, la plupart des marques non Apple devant connaître des baisses séquentielles des expéditions au deuxième trimestre.

La baisse séquentielle des expéditions au premier trimestre était due à un effet de saison lente et les volumes au deuxième trimestre devraient continuer à souffrir de la saisonnalité, avec une nouvelle baisse de 6,6%.



Les vendeurs de tablettes sans marque ou «marque blanche» auraient été sérieusement touchés par les pénuries et auraient vu leurs parts de marché être reprises par des modèles bon marché par des constructeurs ayant pignon sur rue. DigiTimes rapporte que les marques utilisant des modèles en marque blanche risquent de disparaître complètement du marché en 2022.



Malgré la capacité d'Apple à rester à l'écart de la pénurie de puces au deuxième trimestre, Bloomberg rapporte que son nouvel ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces pourrait disponible en quantité limitée lors de son lancement le 21 mai en raison de problèmes de production de l'écran mini-LED utilisé dans l'appareil.



Dans l'ensemble, Apple verra un impact de la pénurie de puces et affirme s'attendre à une baisse séquentielle d'environ 3 à 4 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre de 2021 en raison des contraintes d'approvisionnement de l'iPad et du Mac. En général, les responsables de Cupertino ne se trompent pas sur ce genre d'informations.