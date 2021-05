Notre test de Y-Brush pour se laver les dents en 10 secondes

Alexandre Godard

Si comme beaucoup de monde vous êtes lassés de devoir perdre plusieurs minutes pour vous laver les dents trois fois par jour, Y-Brush est sûrement fait pour vous. Cette brosse à dents nouvelle génération permet de se laver les quenottes en quelques secondes et d'une manière plus efficace que la méthode "classique". Un produit français qui promet d'allier efficacité et rapidité. Voyons ensemble ce que cela vaut réellement avec notre test complet.



Se laver les dents en 10 secondes, c'est possible ?

Comme dans n’importe quel domaine, la technologie fait que notre façon d’utiliser certains objets au quotidien change au fur et à mesure que les années défilent. C’est notamment le cas pour ce qui est de la brosse à dents.



Depuis des dizaines d’années, nous utilisons la brosse à dents "classique" mais ; plus récemment, la brosse à dents électrique est arrivée dans notre salle de bain. Si à l’heure actuelle il ne fait plus aucun doute que son efficacité est supérieure au modèle "classique", pas mal de monde oublie les interrogations à son sujet lors de son tout premier lancement.



Les années ont passé, la technologie à une fois de plus bien évoluée et voilà qu’en 2021, une nouvelle brosse à dents vient de voir le jour. Connu sous le nom de Y-BRUSH, cet appareil va vous permettre de vous laver les dents d’une meilleure manière qu’avec les brosses à dents disponibles actuellement sur le marché et encore mieux, cela ne vous prendra pas plus de 10 secondes.



Avant de vous lancer dans ce test, sachez que nous parlons ici d'un produit français, développé en France (Lyon) et surtout d'une technologie et de matériaux brevetés et validés par plusieurs dentistes professionnels. Certains produits disponibles sur plusieurs sites de revendeurs internationaux ressemblent énormément à celui-ci mais ne sont pas fabriqués de la même manière et n'apportent pas du tout le même résultat.

Commercialisé dans plus de 50 pays

Développé en collaboration avec des dentistes

Certifié par des laboratoires français et américains

Développée avec des dentistes spécialistes de la santé bucco-dentaire, notre gamme de produits est innovante, efficace et repense votre quotidien. Notre technologie phare de brossage automatisé en 10 secondes est utilisée par des dizaines de milliers de clients dans le monde.

© iPhoneSoft

Y-Brush : comment ça marche ?

Oublions le style de brosse à dents classique en forme de "tige", place à un petit "rectangle" qui contient le système de vibrations. La deuxième partie, en forme de mâchoire, se clipse facilement dessus et va venir se placer à l'intérieur de votre bouche lors de l'utilisation. C'est justement sur cette partie qu'il faut placer le dentifrice.



Il existe 3 modes de vibrations disponibles :

Sensible (15 secondes)

Normal (10 secondes)

Intensif (5 secondes)



Grâce à une diode de couleur présente sur le produit, vous pouvez savoir le mode que vous avez sélectionné. En cliquant sur le bouton central, vous pouvez allumer une, deux ou trois diodes de couleurs.

1 diode = sensible

2 diodes = normal

3 diodes = intensif



Une fois l'appareil en place sur vos dents, le dentifrice appliqué et le mode de vibration choisi, il ne vous reste plus qu'à rester appuyé sur le bouton (1 seconde) pour que le système se mette en marche. Dès que les vibrations commencent à se faire sentir, il vous suffit de mâchouiller légèrement et de déplacer l'appareil de droite à gauche (ou vice versa) très doucement.



Comme vous l'aurez remarqué, plus l'intensité est élevée et moins cela dure "longtemps". Rien de bien compliqué à comprendre, plus les vibrations sont fortes et moins le système a besoin de temps pour réaliser son objectif. Dès que la "première session" est terminée, il suffit de retourner le produit pour passer aux dents du bas (si vous avez commencé par le haut).



C'est reparti pour un deuxième tour, pressez le bouton à nouveau et refaites exactement les mêmes gestes. Voilà c'est terminé ! Si vous avez choisi le mode intensif, vos dents ont été nettoyées en 10 secondes top chrono. Au-delà du gagne-temps, les 35 000 filaments en nylon ont réussis à retirer 15% de plaque dentaire supplémentaire comparé à un brossage classique. Il ne vous reste plus qu'à le rincer et vous pouvez retourner à vos occupations.

Que contient la boîte ?

Il existe plusieurs offres lors de l'achat du produit :

Pack Start à 124.99 €

Pack Enfant à 124.99 €

Pack All Inclusive 139.99 €

Pack Duo 159.99 €

Selon votre choix, plusieurs produits supplémentaires vous seront livrés parmi lesquels on retrouve la pochette de voyage, l'applicateur de dentifrice, le support de rangement ou encore la brosse.



Pour ce qui est du Pack All Inclusive, vous recevrez la brosse, la pochette de rangement, l'applicateur de dentifrice, le support ainsi que le chargeur (voir photo ci-dessous).



Pack All Inclusive. © iPhoneSoft

Important à savoir

Avant de vous lancer dans l'aventure, il y a tout de même plusieurs choses à savoir.

Premièrement, comme une brosse à dent lambda, les filaments en nylon s'usent avec le temps. Il faut donc compter un changement de brosse tous les 6 mois et le prix à l'unité d'une brosse est de 29.99 €.



Deuxièmement, une fois rechargé pendant 8 heures, le socle qui contient les vibrations se décharge au bout d'environ 3 mois. C'est plus un point positif pour le coup car cela signifie qu'au quotidien, pas la peine de penser à le brancher trop souvent.



Troisièmement, la brosse est clipsable et facile à retirer. Donc oui, vous pouvez très bien acheter le pack une seule fois et simplement acheter une brosse pour chaque membre de votre famille. Ainsi le socle reste le même mais tout le monde peut se servir de sa propre brosse.



Quatrièmement, étant donné que les gestes sont totalement nouveaux, Y-brush précise qu'il faut en moyenne une à deux semaines d'apprentissage afin que cela soit fait correctement, même si pour ma part, il m'a fallu seulement deux brossages pour comprendre le mouvement.



Cinquièmement, au cas où vous ne seriez toujours pas satisfait après plusieurs jours d'utilisation, un système de retour est possible durant 30 jours.



Sixièmement, il est important de rappeler que nous ne parlons pas d'un produit révolutionnaire qui vous empêchera à coup sûr d'avoir des problèmes dentaires mais plutôt d'une brosse à dent novatrice qui améliorer le brossage et l'efficacité de celui-ci.

Mode Enfant

Lorsque la technologie réalise des prouesses, il n'y a pas de raisons que les enfants n'en profitent pas également. Si vous souhaitez que vos enfants se lavent les dents comme vous, une brosse adaptée existe. Il suffit de choisir la bonne taille de brosse lors de l'achat.

Adulte : taille M

Enfant : taille S

Bon à savoir

Pour les personnes qui seraient dubitatives sur le fait de se brosser les dents efficacement en si peu de temps, il est important de rappeler que cette brosse Y-Brush lave toutes les dents en même temps là où votre brosse à dents personnelle ne sait pas le faire. C'est pour cette raison que cela prend beaucoup moins de temps. De plus, le fait que les filaments soient inclinés à 45 degrés et que vous mâchouillez la brosse en même temps, toutes les parties de la dent sont concernées.

Avec ces éléments, le calcul est simple : une brosse à dents brosse chaque face de chaque dents 1,25 secondes pour un brossage idéal (jamais atteint en pratique) de 2 minutes (120 secondes / (32 dents x 3 faces)). De l'autre côté, notre technologie passe 5 à 15 secondes (en fonction du mode de vibrations) sur chaque surface.

De nombreux tests d'efficacité ont bien évidemment été effectués tout durant la conception et la commercialisation du produit. Les études cliniques indiquent en effet que lorsque les mouvements sont bien réalisés, cette technologie retire plus de plaque dentaire qu'un brossage manuel quelle que soit la durée de celui-ci.

Service client et accompagnement

Un service client est disponible et promet une réponse en français, anglais ou espagnol sous 24 heures. Il est également important de souligner que lorsque vous recevez votre commande, le service client procède à l'envoi d'un mail afin d'avoir votre ressenti et de vous accompagner pour un démarrage optimal.

Mon avis

Pour finir, après pas mal de temps d'utilisation, voici mon avis sur cette technologie.



Pour commencer, il faut avouer qu'au début, le fait d'introduire cette brosse dans sa bouche est assez déroutant, on se croirait chez le dentiste. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je possède une petite mâchoire et que la brosse est facile à mettre en place et ne donne à aucun moment une sensation d'étouffement ou de nausée même pour les plus petites bouches.



Pour ce qui est de la rapidité, on a aussi du mal à y croire au départ. Sachant que toute ma vie on m'a expliqué qu'un brossage de dents efficace devait durer environ trois minutes, difficile de se laisser convaincre d'y arriver en quelques secondes. Sauf que non seulement le résultat est là, mais en plus, la sensation d'avoir les dents lisses et la bouche propre est bien présente. Attention tout de même au tartre au niveau de la gencive qui quel que soit le style de brossage, reste toujours un minimum présent. D'où l'importance de faire un détartrage chez le dentiste environ tous les six mois.



J'en ai d'ailleurs parlé à ma dentiste lorsque j'ai pris rendez-vous, elle connaissait déjà ce produit. Étant donné que je n'utilise plus que Y-brush dans mon quotidien, j'ai hâte de retourner chez le dentiste (je n’aurais jamais pensé dire ça) pour savoir ce qu'elle pense de mes dents, afin de confirmer pour de bon l'efficacité du produit. Pour vous rassurer à vos débuts, n'hésitez pas à alterner brossage classique et brossage Y-brush le temps de vous mettre en confiance.

Comme n'importe quel nouveau produit, il y a forcément des points à améliorer, même si les promesses faites par Y-brush sont respectées à la lettre. Voici quelques points négatifs :

Le changement : il est difficile de changer nos habitudes, surtout quand elles remontent à notre enfance Le prix qui commence à 124.99 € peut être un frein pour certains

Pour ma part je suis entièrement satisfait et je vous recommande Y-Brush, pour vous ou pour faire un cadeau. Encore une fois ce n'est qu'un avis personnel qui je l'espère, répondra à certaines de vos interrogations au sujet de Y-Brush.