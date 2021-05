iPad M1 : un cabinet d'analyse s'attend à 1 vente sur 5 dès 2022

Proposer l'iPad avec la puce M1 devrait être un accélérateur en ce qui concerne les expéditions. Apple l'a intégré dans l'iPad Pro, mais va probablement l'intégrer sous peu dans les autres générations d'iPad au tarif plus accessible !

La demande d'iPads basé sur M1 sera très élevée, mais avec l'avertissement d'Apple sur les pénuries de puces au deuxième semestre 2021, nous estimons que la part des iPads basés sur la série M restera à près d'un iPad sur dix expédié cette année . Pour le second semestre de cette année et l'année suivante, nous estimons que près d'un iPad sur cinq expédié sera équipé d'un SoC de la série M .

Selon Counterpoint Research , le fait d'intégrer la puce M1 dans les iPad est une bonne chose, les consommateurs recherchent le prix , mais aussi les performances , ils veulent avoir du matériel qui sera capable de répondre à leurs attentes (surtout pour la gamme Pro). Selon les estimations, au premier semestre de 2022 un iPad sur dix expédiés sera avec la puce M1, dès le second semestre 2022, cette statistique se réduira avec un iPad sur cinq . Attention tout de même aux pénuries qui pourraient venir perturber les ventes des iPad M1.

L'accueil des consommateurs pour l'iPad Pro M1 est très positif , de plus avec cette nouvelle puce, Apple assure une performance sur le long terme pour sa tablette Pro. Les ingénieurs de l'Apple Park se disent même conscients que la concurrence n'est pas près d'égaler ce qu'est capable de faire l'iPad Pro 2021 ! Si tout semble parfait, à quoi faut-il s'attendre au niveau des ventes ? À part de deviner l'avenir, la seule solution est de se baser sur les rapports des cabinets d'analyses, ils connaissent par cœur l'attractivité que peut avoir un nouveau produit Apple auprès des clients.

Pour la première fois de son histoire, Apple a exporté la puce d'un Mac vers un iPad, une nouveauté inattendue qui a été dévoilé lors de l'Apple Event du mois dernier. Il s'agit d'une initiative que n'avait jamais osée le géant californien, mais qui l'a fait pour garder l'iPad Pro comme la tablette la plus puissante sur le marché.

