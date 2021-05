Carbon Copy Cloner Mac : la version 6 accélère les sauvegardes

Alban Martin

Carbon Copy Cloner est un logiciel populaire qui permet aux utilisateurs de Mac de sauvegarder facilement des disques entiers et des partitions sur macOS. Après avoir rendu le programme compatible avec macOS 11 en urgence fin 2020, Bombich Software a publié la version 6 de Carbon Copy Cloner, la première mise à jour majeure du programme de sauvegarde et de l'alternative Time Machine en plus de quatre ans. On trouve les sauvegardes bootables (enfin) et des améliorations des performances.



Carbon Copy Cloner 6 est disponible

De la vitesse

En plus d'offrir la possibilité de faire des sauvegardes amorçables (ou bootables en anglais) sur les Mac Intel et Apple Silicon, le nouveau look de Carbon Copy Cloner 6 comprend un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, y compris une «mise à jour rapide» des sauvegardes existantes qui serait jusqu'à 20 fois plus véloce. Pour ce faire, CCC 6 utilise désormais le service macOS FSEvents pour rechercher une liste de dossiers modifiés sur la source depuis la dernière sauvegarde, plutôt que d'analyser chaque dossier pour les modifications.



Utilisant la même technologie sous-jacente, CCC 6 propose également une nouvelle option d'automatisation qui permet aux utilisateurs d'exécuter une tâche lorsqu'un seuil de modifications de données s'est produit à la source. Ainsi, plutôt que de planifier des tâches horaires ou quotidiennes, CCC peut exécuter des tâches lorsqu'une quantité spécifique de données a changé sur le disque, avec la possibilité supplémentaire de limiter le nombre de tâches automatisées exécutées dans une fenêtre de temps donnée. Juste parfait.

Un aperçu avant sauvegarde

Ailleurs, une nouvelle fonctionnalité d'aperçu offre un aperçu des modifications qui seront apportées au disque de destination avant l'exécution d'une sauvegarde, tandis que les nouveaux audits de sauvegarde enregistrent des informations détaillées sur les transactions qui ont eu lieu pendant la tâche, telles que les fichiers copiés, les fichiers mis à jour, les dossiers créés. ou mis à jour, et les fichiers supprimés ou archivés.

Un comparatif visuel des changements

La nouvelle fonction de comparaison de CCC offre une comparaison visuelle de la source et de la destination d'une tâche et fournit des détails si les différences sont le résultat d'un filtre de tâche. Il existe également un nouveau Snapshot Navigator, qui permet aux utilisateurs de parcourir les anciennes versions de leurs sauvegardes et d'obtenir un aperçu des fichiers tels qu'ils étaient à des moments spécifiques.

Des nouveautés graphiques

Du point de vue de l'interface, la fenêtre principale de CCC a été repensée pour le mode sombre, et a maintenant une empreinte de bureau plus petite tout en augmentant la plupart des commandes et des tailles de police. Il comprend également désormais une indication de progression plus détaillée pendant l'exécution d'une tâche, y compris une estimation du temps restant, et les taux de traitement et de transfert des fichiers sont désormais représentés en temps réel pendant les tâches de sauvegarde.



Dans le même temps, l'élément de la barre de menus a été mis à jour et offre désormais un accès en un clic pour démarrer, arrêter et surveiller les tâches de CCC. Il suit également l'utilisation du disque consommée par les instantanés et alerte les utilisateurs en cas d'utilisation qui dépasse les attentes.



Avec Carbon Copy Cloner, les utilisateurs peuvent créer des sauvegardes avancées d'un disque dur Mac tout en le gardant fonctionnel et amorçable, ce qui est idéal pour vous assurer de ne jamais perdre vos données. Carbon Copy Cloner 6 coûte 39,99 $ pour une licence personnelle et domestique, ou une licence commerciale pour un seul ordinateur. Les utilisateurs de CCC 5 bénéficient d'une réduction de 50% sur ce prix, tandis que les utilisateurs de CCC 4 bénéficient d'une réduction de 25%. Les propriétaires de CCC 5 qui ont acheté l'application après le 18 février 2021 peuvent bénéficier d'une mise à niveau gratuite. Un essai de 30 jours du logiciel est également disponible sur le site de Bombich.