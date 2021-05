Amazon : Jeff Bezos laisse sa place de CEO le 5 juillet 2021

Il l'avait annoncé il y a quelques mois, Jeff Bezos le célèbre patron milliardaire d'Amazon laisse sa place à Andy Jassy, l'actuel patron d'Amazon Web Services (AWS). Si cela était prévu depuis longtemps, nous n'avions pas encore la date de transition. Aujourd'hui nous avons la confirmation que Bezos va quitter son poste le 5 juillet prochain (une date qui n'est pas choisie au hasard)...

Jeff Bezos restera chez Amazon

Dès le 5 juillet 2021, Jeff Bezos laissera sa place à Andy Jassy, le milliardaire estime avoir fait le tour de son poste et souhaite désormais se concentrer sur d'autres activités qui lui tiennent à cœur. Une situation qui fait penser à celle de Bill Gates qui a aussi souhaité s'éloigner un peu de Microsoft pour s'investir davantage dans ses projets personnels.

Après 27 ans aux commandes d'Amazon, Jeff Bezos passera au poste de président exécutif du conseil d'administration, autant dire qu'il gardera une place très importante dans les futures décisions d'Amazon, mais ce ne sera plus lui qui aura le dernier mot.



Si Bezos a choisi la date du 5 juillet pour laisser son poste, c'est qu'il y a une raison. Amazon a officiellement été créé le 5 juillet 1994, au début Jeff Bezos voulait révolutionner le monde de la librairie avec Amazon, il n'y avait plus de limites de titres disponibles, tout le monde pouvait trouver le livre qu'il souhaitait et le recevoir à son domicile.

Puis, Jeff Bezos a voulu diversifier les activités en ligne, c'est là que sont venues les autres catégories sur le site (vêtement, high-tech, jardin, décoration...).

Les revenus ont décollé et Amazon s'est rapidement fait un nom et une réputation au niveau mondial !

Depuis que la firme a pris ce nouveau cap, Amazon n'a cessé d'évoluer, le site a connu une forte croissance grâce notamment à l'abonnement Amazon Prime qui a été un vent de fraicheur avec la livraison en 1 jour ouvré, un accès à des services comme Prime Vidéo, Amazon Music... Jeff Bezos a d'ailleurs compris que l'abonnement à renouvellement annuel était clairement la meilleure solution pour que les consommateurs ne pensent qu'à une chose avant d'acheter : Amazon. Un moyen efficace de fidélisation qui fut copié par quasiment tous les concurrents quelques années après.



Jeff Bezos c'est aussi beaucoup d'acquisitions. Pendant ses 27 ans à la tête d'Amazon, le CEO a donné son feu vert pour une multitude d'acquisitions, on pense à Exchange.com, Joyo.com, Audible, AdeBooks, Lovefilm, Yap, Twitch, Whole Foods Market...

Des décisions qui ont toujours été stratégiques et calculées pour le futur d'Amazon !

1,3 million de recrutements

Sous la direction de Jeff Bezos, Amazon a aussi beaucoup recruté, l'entreprise est passée de quelques centaines de salariés à 1,3 million répartis partout dans le monde.

Bezos a créé de nombreuses activités dans le groupe ce qui a permis de grandes campagnes de recrutements.

Quelle suite pour Jeff Bezos ?

L'objectif de ce retrait est de se concentrer sur le projet Blue Origin, il s'agit d'une entreprise américaine créée par le CEO d'Amazon en 2000. Avec cette société, Jeff Bezos a l'objectif de développer de nouvelles technologies qui permettront de réduire le coût des voyages dans l'espace. Blue Origin participe aussi à différents projets avec la NASA. Tout comme Elon Musk, Jeff Bezos a cette conquête de l'espace qui l'obsède depuis de nombreuses années !

Avec ses responsabilités en moins chez Amazon, Bezos aura plus de temps pour travailler sur les projets en cours chez Blue Origin.