OuiCar disparaît et laisse sa place à Turo

Le service français de location de véhicules entre particuliers OuiCar annonce qu'il va disparaître en passant dans les mains de Turo, un géant américain du secteur. Pour les clients, on promet un système plus simple et surtout une offre bien plus consistante.

OuiCar devient Turo

La plateforme française OuiCar, spécialisée dans la location de véhicules entre particuliers, vient d'annoncer un accord de rachat par le géant américain Turo, leader mondial dans le domaine. À partir d'aujourd'hui, le site ouicar.fr redirige automatiquement vers turo.com. Idem pour l'application.

Après les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne ou encore l'Australie, Turo pose ses voitures chez nous en France. 3 millions d'utilisateurs à travers le monde et plus de 165 000 hôtes. On peut y retrouver plus de 300 000 véhicules dont 1500 modèles différents, un large choix. De nouveaux services sont également de la partie comme un processus de réservation simplifié, une application utile dans les cinq pays concernés et un système de livraison moins casse-tête.



Pour les clients actuels, pas de panique. Il suffit de se connecter avec les mêmes identifiants de connexion pour retrouver son compte. Turo se charge de tout pour simplifier le transfert de plateforme et conserve votre historique, vos notes ou encore vos infos personnelles. Ne reste plus qu'à voir si la grandeur américaine réussira à faire oublier OuiCar, fondée en 2012 il y a plus de dix ans maintenant.

C’est officiel : il est temps de dire au revoir à OuiCar… et bonjour à @turo ! Passez au niveau supérieur en rejoignant la plus grande plateforme d’autopartage au monde.



Téléchargez l’app Android : https://t.co/be2RVLLdjj

Ou iOS : https://t.co/TnEgp273LM#turo #autopartage pic.twitter.com/OnI1R44tNu — OuiCar (@ouicar) November 15, 2023

Télécharger l'app gratuite OuiCar