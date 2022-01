Signal : Moxie Marlinspike laisse sa place au cofondateur de WhatsApp

C'est une surprise, le PDG de Signal, Moxie Marlinspike, vient d'annoncer qu'il démissionnait de son poste et que Brian Ancton, cofondateur de WhatsApp, reprenait le poste, pour le moment par interim. Un changement majeur pour l'application de messagerie cryptée qui profite toujours de la moindre faille chez ses concurrents pour récupérer des millions d'utilisateurs.

Signal s'offre l'une des têtes de WhatsApp

La nomination d'Ancton au poste de PDG n'est donc que temporaire pour le moment, il n'est pas clair comment cela évoluera dans les prochains mois car Marlinspike explique toujours être à la recherche d'un remplaçant.

J'ai discuté avec des candidats au cours des derniers mois, mais je souhaite ouvrir la recherche avec cette annonce afin d'aider à trouver la meilleure personne pour la prochaine décennie de Signal. N'hésitez pas à me contacter si cela pourrait être vous !



Je continuerai à siéger au conseil d'administration de Signal, m'engageant à aider à manifester la mission de Signal à partir de ce rôle, et j'effectuerai une transition en tant que PDG au cours du mois prochain afin de me concentrer sur la recherche de candidats.



Brian Acton, qui fait également partie du conseil d'administration de la Fondation Signal, s'est porté volontaire pour assurer l'intérim pendant la période de recherche. J'ai toute confiance en son engagement envers la mission et sa capacité à animer l'équipe pendant cette période.

Si vous suivez l'actualité avec nous, vous trouverez peut-être amusant que ce soit le cofondateur de WhatsApp qui prenne la tête de Signal. En effet, en janvier dernier plusieurs leaders de la tech ont lancé une campagne pour que les utilisateurs abandonnent WhatsApp au profit de Signal avec la campagne "Use Signal App". Sans parler des pannes et de la politique de confidentialité de la messagerie appartenant à Facebook désormais, qui a poussé des millions de clients vers Signal et Telegram. Mais bien sûr, Brian Ancton n'y est pour rien, ayant quitté le groupe il y a quelques années.



En effet, il est important de rappeler qu'il a quitté WhatsApp après que Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ait voulu utiliser des publicités sur l'application. En 2018, Ancton a déclaré que les dirigeants de Facebook voulaient commencer à cibler les publicités sur les utilisateurs et vendre des outils d'analyse commerciale, ce qui l'a poussé à quitter l'entreprise. Il a même inciter les gens à supprimer Facebook l'année suivante.



Bien que WhatsApp n'utilise pas de publicités sur son application et qu'elle affirme que toutes les conversations sont chiffrées de bout en bout, la société souhaite toujours utiliser des outils d'analyse pour les entreprises, car de nombreuses entreprises dans le monde utilisent WhatsApp comme principal moyen de vendre leurs produits.



Télécharger l'app gratuite Signal — Messagerie privée