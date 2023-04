WhatsApp, Signal, Viber et d'autres appellent à revoir le projet de loi "surveillance"

WhatsApp, Signal, Viber et d'autres services de messagerie plus ou moins connus ont adressé une lettre ouverte au gouvernement britannique pour lui demander de repenser le projet de loi sur la sécurité en ligne (OSB), un texte législatif qui permettrait aux autorités de régulation de demander aux plateformes de surveiller les utilisateurs afin d'identifier les images d'abus d'enfants. Les services craignent un dévoiement de l'objectif initial.

La surveillance des messageries

Selon le projet de loi, le gouvernement pourrait obliger les services de chat à appliquer des politiques de modération du contenu, telles que l'analyse côté client, qui sont impossibles à mettre en œuvre sans contourner le cryptage de bout en bout, qui garantit que seuls l'utilisateur et la personne avec laquelle il communique peuvent lire ou écouter ce qu'ils envoient.

Voici un extrait de la lettre :

Dans le monde entier, les entreprises, les particuliers et les gouvernements sont confrontés à des menaces persistantes de fraude en ligne, d'escroquerie et de vol de données", peut-on lire dans la lettre. "Des acteurs malveillants et des États hostiles remettent régulièrement en question la sécurité de nos infrastructures essentielles. Le chiffrement de bout en bout est l'une des défenses les plus solides contre ces menaces, et comme les institutions vitales dépendent de plus en plus des technologies de l'internet pour mener à bien leurs activités principales, les enjeux n'ont jamais été aussi importants.



Tel qu'il est actuellement rédigé, le projet de loi pourrait briser le chiffrement de bout en bout, ouvrant la porte à une surveillance systématique, générale et indiscriminée des messages personnels des amis, des membres de la famille, des employés, des cadres, des journalistes, des militants des droits de l'homme et même des hommes politiques eux-mêmes, ce qui compromettrait fondamentalement la capacité de tout un chacun à communiquer en toute sécurité.



Le projet de loi ne prévoit aucune protection explicite pour le cryptage et, s'il est appliqué tel quel, il pourrait permettre à l'OFCOM d'essayer d'imposer l'analyse proactive des messages privés sur les services de communication cryptés de bout en bout, ce qui réduirait à néant l'objectif du cryptage de bout en bout et compromettrait la vie privée de tous les utilisateurs.



En bref, le projet de loi constitue une menace sans précédent pour la vie privée, la sécurité et la sûreté de tous les citoyens britanniques et des personnes avec lesquelles ils communiquent dans le monde entier, tout en enhardissant les gouvernements hostiles qui pourraient chercher à élaborer des lois de copie.

La lettre ouverte est signée par Will Cathcart, directeur de WhatsApp, Matthew Hodgson, directeur général d'Element, Alex Linton, directeur de la Oxen Privacy Tech Foundation et de Session, Meredith Whittaker, présidente de Signal, Martin Blatter, directeur général de Threema, Ofir Eyal, directeur général de Viber et Alan Duric, directeur technique de Wire.

L'année dernière, Apple a abandonné des projets controversés similaires visant à détecter les contenus pédopornographiques stockés dans iCloud. Apple prévoyait de signaler les comptes iCloud dont les hachages d'images CSAM étaient connus au National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), une organisation à but non lucratif qui travaille en collaboration avec les organismes américains chargés de l'application de la loi.



Ces projets ont été critiqués par un grand nombre de personnes et d'organisations, et Apple a finalement abandonné la proposition. "Les enfants peuvent être protégés sans que les entreprises ne passent au peigne fin les données personnelles", a déclaré Apple à l'époque. "Nous continuerons à travailler avec les gouvernements, les défenseurs des enfants et d'autres entreprises pour aider à protéger les jeunes, préserver leur droit à la vie privée et faire de l'internet un endroit plus sûr pour les enfants et pour nous tous.



Selon le projet de loi britannique, si un service de messagerie refuse d'appliquer les politiques de modération des contenus, il s'expose à des amendes pouvant aller jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires annuel. WhatsApp, Signal et Proton ont déjà déclaré qu'ils interrompraient leurs services cryptés au Royaume-Uni et se retireraient du marché si le projet de loi les obligeait à analyser le contenu des utilisateurs. Le projet de loi du gouvernement britannique sur la sécurité en ligne devrait être renvoyé au parlement cet été.

