Apple va équiper l'université du Nevada "Reno" en iPad Air 4

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Aujourd'hui, l'Université du Nevada Reno a annoncé que l'iPad Air était le centre de son initiative Digital Wolf Pack pour les nouveaux venus à l'automne 2021 lorsque les étudiants reviendront sur le campus.



L'iPad Air 4, lancé au cours d'une année 2020 marquée par la pandémie, est rapidement devenu un favori des clients de l'éducation et des entreprises. Bien que légèrement plus cher que l'iPad bas de gamme, l'iPad Air est un moyen puissant d'utiliser iPadOS avec la prise en charge de presque tous les accessoires intelligents d'Apple.

Des iPad Air 4 pour tous les nouveaux étudiants

Brian Sandoval, président de l'université du Nevada, aussi appelée "Reno" a déclaré :

Je suis plus que ravi que nous collaborions avec Apple pour fournir une plate-forme d'apprentissage commune à tous les étudiants Wolf Pack qui offre un accès égal à la technologie et aux outils numériques qui transformeront l'expérience d'apprentissage de notre université. Nous voulons nous assurer que les étudiants disposent du même niveau de technologie innovante, d'outils numériques et de matériel d'apprentissage, partout et à tout moment, de leur premier jour sur le campus à l'obtention de leur diplôme et au-delà. Seul un groupe restreint d'universités aux États-Unis a lancé ce calibre d'initiative et je suis fier que nous soyons parmi eux.

L'initiative Digital Wolf Pack comprend un nouvel iPad Air et une formation dédiée aux étudiants et aux professeurs pour améliorer la littératie numérique et la maîtrise des applications telles que Keynote, Pages, Numbers, Swift Playgrounds et GarageBand. De plus, chaque étudiant entrant de première année recevra un Apple Smart Keyboard Folio et un Apple Pencil.

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs et de l’éducation dans le monde, a déclaré :

Chez Apple, nous pensons que l’éducation est le meilleur moyen d’équilibrer, et que l’accès à la technologie est la clé des opportunités d’apprentissage et de main-d’œuvre aujourd’hui. Nous sommes fiers que les produits et le programme Apple aient été sélectionnés par l'Université du Nevada à Reno pour tous les étudiants de première année. Ensemble, nous visons à faire en sorte que ces étudiants aient l'opportunité d'apprendre, de coder, de créer et de se développer de nouvelles manières.

NevadaFIT est un programme conçu pour aider à intégrer les étudiants de première année dans le système universitaire. Il signifie «Freshman Intensive Transition» et est signé pour préparer les étudiants à ce à quoi s'attendre pendant leur parcours. Une formation spécifique pour iPadOS et les applications principales sera fournie au cours de ce programme. En outre, pour lancer le programme, les professeurs recevront une formation sur la meilleure façon d'utiliser les produits Apple en classe.



Vous seriez intéressé par ce genre d'initiative en France ? Apple est très impliquée dans l'éducation, certainement parce qu'en mettant ses produits entre les mains des jeunes, elle sait qu'elle les convaincra de rester clients sur le long terme.