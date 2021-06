Plusieurs nouveaux iPad auront un écran OLED dès 2022

Hier à 19:44 (Màj hier à 19:44)

Julien Russo

Sur les générations d'iPad les moins coûteuses, Apple a toujours fait le choix de ne pas inclure la technologie OLED, probablement pour faire des économies sur le prix de fabrication. Heureusement, les choses vont bientôt changer si on en croit un récent rapport d'ETNews coréen. Apple serait déterminé à passer à l'OLED pour les iPad qui n'ont pas encore sauté le pas ces dernières années !

L'OLED va devenir un basique sur les iPad

Dès l'année prochaine, Apple devrait passer plusieurs modèles d'iPad en technologie d'affichage OLED, cela fait suite à l'adoption récente du mini-LED dans l'iPad Pro 12,9 pouces.

Dans le raisonnement des dirigeants de l'Apple Park, si l'iPad haut de gamme évolue, il faut que les modèles d'entrée et de milieu de gamme passent, eux aussi, un nouveau cap.

Le rapport explique que plusieurs iPad avec écran LCD vont passer à l'OLED, malheureusement les modèles concernés ne sont pas dévoilés, les informations recueillies seraient encore trop imprécises pour dévoiler quel iPad va en profiter.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, cette nouveauté serait déjà acquise pour l'iPad Air, mais pour l'iPad et l'iPad mini, c'est encore le flou. Bien évidemment, il faut qu'Apple conserve sa fameuse marge de bénéfice et n'augmente pas trop le prix de la tablette pour éviter de faire fuir les clients qui recherchent des "prix accessibles" sur ce genre de modèle.



Pour de nombreux fabricants et consommateurs, les écrans LCD sont aujourd'hui dépassés, Apple semble l'avoir bien compris puisque la technologie OLED est proposée sur tous les récents iPhone depuis déjà plusieurs années.

Les avantages sont nombreux, on retrouve une image plus contrastée, un écran moins épais, des couleurs plus vives ou encore une luminosité plus importante.

Des fournisseurs déjà prêts

Voir un produit Apple passer à une nouvelle technologie d'écran, c'est beaucoup de travail. La firme de Cupertino doit chercher de nouveaux fournisseurs qui correspondent à ses exigences qualité et qui peuvent répondre à beaucoup, mais vraiment beaucoup de commandes !

Selon ETNews, Samsung et LG seraient les deux entreprises qui ont été sélectionnées pour s'occuper des écrans OLED sur les prochaines générations d'iPad.