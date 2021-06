iOS 14.7 bêta 2 : les développeurs signalent le message "SIM Failure"

Hier à 23:26 (Màj hier à 23:53)

Julien Russo

1



Vous êtes nombreux à nous demander : "pourquoi les développeurs sont toujours les premiers à recevoir les bêtas avant les testeurs publics ?". Il n'y a pas de meilleur exemple que ce qui se passe en ce moment pour démontrer qu'il est préférable que les nouvelles bêtas suivent un déploiement progressif.

Développeur ?

N'installez pas iOS 14.7 bêta 2 !

En fin de soirée, Apple a mis en ligne la deuxième bêta d'iOS 14.7 avec plusieurs améliorations et correctifs, cependant l'entreprise a laissé passer un bug dramatique pour l'utilisation de l'iPhone !

En effet, de nombreux développeurs se sont précipités pour télécharger la dernière bêta d'iOS 14.7, après le redémarrage de leur iPhone ils ont eu la mauvaise surprise d'apercevoir le message "SIM Failure".



Selon les retours sur Twitter, ce bug dans la nouvelle bêta bloque la lecture de la carte SIM insérée dans l'iPhone, l'appareil ne vous demande même pas le code PIN. Malheureusement, beaucoup de développeurs sont concernés depuis l'installation d'iOS 14.7 bêta 2, ils ne peuvent plus se connecter au réseau de leur opérateur, ce qui signifie plus d'appels entrant, sortant et plus d'envoi et de réception de SMS.

Le seul espoir pour continuer à utiliser son iPhone avec cette bêta, c'est de passer par un accès Wi-Fi ou un partage de connexion d'un smartphone tiers.

Capture d'écran by Vinnitec

Si vous êtes développeur et que vous avez téléchargé la dernière bêta, mais que vous ne l'avez toujours pas installée, voici ce qu'il faut faire afin d'éviter qu'elle s'installe automatiquement :

Rendez-vous dans les réglages de votre iPhone Appuyer sur Général Allez dans Stockage iPhone Recherchez iOS 14.7 bêta 2 dans la liste et appuyez dessus Supprimer la mise à jour

Il est fortement déconseillé d'installer la deuxième bêta d'iOS 14.7, Apple va probablement fournir la bêta 3 dans les prochaines heures ou proposer une bêta 2 d'iOS 14.7 avec l'anomalie corrigée.

En ce qui concerne l'accès à la bêta 2 d'iOS 14.7 pour les testeurs publics, cela risque d'être annulé ou repoussé vu le bug de grande ampleur.