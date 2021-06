Un iPad Mini 6 en 2021 avec un nouveau design

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

2



Apple travaille sur l'iPad mini 6 qui marquera la première mise à jour du design de la tablette de petite taille depuis six ans, selon le dernier rapport de Bloomberg que l’on a déjà vu juste avant pour les iPad Pro 2022.

Un iPad Mini 6 pour bientôt

L’iPad mini‌ mis à jour comportera des bordures d'écran plus minces, faisant oublier le design original qui n’a finalement jamais quitté la petite tablette, Apple teste également un design qui supprime le bouton Accueil, comme sur les iPad Pro et le dernier iPad Air 4. Nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs concernant une nouvelle version de l’iPad mini‌ qui pourrait comporter un écran mesurant de 8,5 à 9 pouces, soit une augmentation notable par rapport à l'écran actuel de 7,9 pouces.



Des images d'un modèle factice ‌iPad mini‌ ont même fuité plus tôt cette année, bien qu'il ne soit pas clair si ce modèle factice était précis car il comportait un bouton Touch ID. Si le bouton est supprimé, nul doute qu’il sera déplacé sur le bouton d’alimentation et non remplacé par Face ID pour limiter les coûts. C’est exactement ce que la firme a fait avec l’iPad Air 4 qui exploite mieux que jamais sa taille et iPadOS.

Et l’iPad 9 ?

En plus d'un nouveau ‌iPad mini‌, Apple travaille également sur une version plus fine de l'iPad d'entrée de gamme qui s'adresse aux étudiants. Les deux iPad 9 et iPad Mini 6 sont attendus pour la fin de l’année 2021.



Le rapport de Bloomberg a également mis en évidence un nouvel iPad Pro 2022 qui pourrait offrir des capacités de charge sans fil MagSafe ainsi que la possibilité de recharger d'autres appareils sans fil. Sans oublier un retour du AirPower.