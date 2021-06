Apple présente macOS 12 Monterey : nouveautés et compatibilité

Hier à 20:37 (Màj hier à 23:00)

Guillaume Gabriel

2



Nous venons d’assister à la présentation de MacOS Monterey lors du keynote d’Apple du 7 juin 2021, à l’occasion de la WWDC 2021. Il s'agit d'un évènement annuel très attendu par les développeurs et fans de la Pomme.



Lors de cet évènement, la marque a dévoilé toutes les nouveautés système d'exploitation pour Mac. Surnommé Monterey, il apporte son lot de surprises et sortira à peu près en même temps que iOS 15.

Toutes les nouveautés de MacOS 12 Monterey

La conférence WWDC 2021 aura été l'une des plus attendues de toutes notamment à cause d'iOS 15, mais aussi à cause de la sortie de la nouvelle mise à jour majeure de MacOS. La version 12, surnommée officiellement Monterey apporte un lot non négligeable de nouveautés qu'on a pris le temps d'énumérer pour vous. La nouvelle update embarquera notamment SharePlay dans FaceTime, le mode Focus ou encore Quick Notes que l'on a présenté dans notre article dédié à iOS 15.

Mais, ce n'est pas tout...

Le nouveau mode Continuité

Peut-être faites-vous partie des aficionados de la Pomme, qui ne jure que par leurs produits, et qui ne travaillent qu'avec ces derniers. L'année dernière, on découvrait notamment Sidecar, qui permettait de se servir de son iPad comme d'un deuxième écran pour son Mac.



Désormais, vous pourrez découvrir Continuité, permettant de simplifier le passage d'un appareil Apple à l'autre. Grâce à Universal Control, par exemple, il sera possible d'utiliser un seul curseur d'un Mac à un autre appareil, comme un autre Mac ou un iPad. Mais la Pomme va encore plus loin en offrant la possibilité de contrôler son iPad (ou autre) totalement avec le Trackpad du Mac, tout en utilisant les gestes raccourcis et en permettant de glisser-déposer des fichiers d'un appareil à l'autre.

Pour terminer, Apple a présenté "AirPlay to Mac" qui permet de se servir d'un Mac comme un récepteur de médias, que ce soit audio ou vidéo.

Raccourcis fait son arrivée sur macOS

On s'y attendait, mais c'est rassurant d'avoir l'officialisation de la maison-mère : l'application Raccourcis fait donc son arrivée sur macOS. Pour rappel, cette dernière permet d’accomplir des tâches avec vos apps, d’un simple clic ou en le demandant à Siri.

Safari se rafraichit

Safari a le droit à son petit lifting notamment avec des onglets plus discrets, et une barre de recherche qui en fait autant. Apple ajoute enfin la possibilité de faire des groupes d'onglets, que l'on peut renommer par thématique pour les ouvrir plus tard (pratique lorsqu'on cherche son prochain voyage, par exemple) !

Ah oui, et alléluia, les extensions débarquent également dans le navigateur... tout comme sur l'iPhone et l'iPad.

En bref

Pour les développeurs, une petite nouvelle qui mérite d'être mise en avant : TestFlight débarque enfin ! Ainsi, ils pourront faire tester leurs différentes bêtas d'applications sur macOS.

Les Mac compatibles avec MacOS 12