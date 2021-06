Bon plan : La Boîte Sosh internet + fixe à 15,99€/mois

Hier à 18:29 (Màj hier à 18:35)

Julien Russo

C'est une certaine réponse aux augmentations de tarifs qui viennent d'avoir lieu chez Bouygues Télécom sur l'ensemble des offres Bbox Fibre et ADSL. Sosh propose une belle promotion sur la première année de son abonnement "La Boîte Sosh" en version Fibre et ADSL/VDSL 2. Profitez vite de cet abonnement disponible sur une durée limitée.

La Fibre et l'ADSL en promotion chez Sosh

L'été approche et vous avez déjà commencé les économies pour vous faire plaisir sous le soleil pendant vos vacances ? Ça tombe bien, vous allez pouvoir continuer sur cette voie grâce à ce bon plan. Sosh propose en ce moment la Fibre jusqu'à 300 Mbit/s en descendant à seulement 15,99€/mois avec la location de la Livebox incluse, le tout sans engagement !

Au-delà de la première année, le prix passe à 29,99€/mois.

Le contenu de l'offre

Le prix est attractif, mais l'offre est-elle tout aussi intéressante ? Absolument !

Dans cet abonnement à partir de 15,99€/mois, vous retrouvez la Fibre ou l'ADSL (suivant votre éligibilité) avec les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM, mais aussi de plus de 100 destinations à l'international.

Ajoutez à cela la Livebox 4 avec son Wi-Fi ultra performant (grâce à ses nombreuses antennes en interne) ainsi que le raccordement de Fibre offert.



Si vous souhaitez profiter de la télévision, il sera indispensable de souscrire une option en plus, le décodeur TV coûte 5€/mois et vous donne l'accès à 140 chaînes TV. Si vous souhaitez éviter de payer l'option, il est possible de demander un accès offert à l'application TV d'Orange disponible sur smartphone et tablette !

Et les petites lignes, elles disent quoi ?

Avant de souscrire un contrat, il est toujours important de regarder les petites lignes, celles qui cachent souvent les petits détails qui ne sont pas très avantageux.

Quand on regarde les conditions de cette offre, on apprend déjà que celle-ci est valable jusqu'au 18 août 2021. Sosh ne mentionne pas de frais d'activation, mais des frais de résiliation de 50€.



Il est aussi possible de profiter de 100€ remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur, pour cela il suffira de télécharger un formulaire et d'envoyer par courrier postal le document avec la facture de votre ancien FAI.



En ce qui concerne les appels illimités, cela est dans la limite de 250 correspondants différents par mois, les appels devront durer 3 heures maximum. Le quota de correspondants différents n'est pas gênant pour un particulier, mais peut l'être pour une entreprise qui contacte ses clients.

Au-delà de ces détails, cette offre ne semble rien cacher d'autre.