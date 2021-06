RED SFR relance le forfait 20 Go à 5€ !

Après la bataille des 100 et 200 Go, RED de SFR relance la guerre des prix. Le mois dernier, on avait droit à 5 Go pour 5€, mais là, l'opérateur frappe encore plus fort en relançant sa super promo avec un forfait 20 Go à 5€. Une sacré offre !

Le forfait 4G le moins cher de France

La filiale du groupe Altice est revenue sur le devant de la scène avec une qualité du réseau en hausse et surtout des prix très agressifs comme en témoigne cette nouvelle offre à 5 euros. Sur le marché, aucun autre opérateur ne propose autant de DATA pour un prix si bas.



Alors que la bataille des prix est plutôt située entre 12 et 15€ depuis deux ans, les mini-prix ne sont pas totalement enterrés avec le retour d'un forfait vraiment low-cost chez SFR.



Pour 5€ par mois, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimité, 20 Go de data en France (et 6 Go dans l’UE).

Promos à 5€, 8€ et 12€

Si cela ne vous suffit pas, sachez que SFR affiche également deux autres offres : 60 Go à 8€ et 100 Go à 12€. Mais le forfait à 5 € devrait faire un carton auprès des jeunes, des parents et des budgets serrés. En bref, tout ceux qui ont souvent accès à un réseau WiFi et / ou qui ne consomme pas énormément de données Internet.



Suivez ce lien pour profiter des offres de RED SFR qui se terminent dans quelques jours !



Enfin, voici quelques détails sur l'offre sans engagement de durée :