Claris FileMaker 19.3 supporte nativement les Mac M1

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



La filiale d'Apple, Claris, a annoncé la sortie de la version 19.3 de FileMaker avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge native de l’architecture Apple Silicon, permettant d'améliorer significativement les performances sur les Mac équipés de la puce M1. Il s’agit d’un service qui permet de créer des apps d’entreprise avec un minimum de code. On appelle cela du low-code.

Votre expertise combinée à notre plate-forme professionnelle à faible code vous permet de numériser à un prix abordable les processus difficiles que doit gérer une entreprise, ce qui conduit à une rationalisation des opérations, à une amélioration de la productivité et à un excellent retour sur investissement logiciel. La plate-forme Claris est maintenant encore plus puissante, sécurisée, ouverte et extensible que jamais, assurant votre réputation de développeur crédible.

Les nouveautés de Claris FileMaker 19.3 pour créer des apps d’entreprise en low code ou no code

La sortie de Claris FileMaker 19.3 offre des options de déploiement modernes, des améliorations significatives des performances, de la stabilité et de la sécurité, ainsi que le générateur d'applications no code de nouvelle génération - une technologie abordable et robuste pour améliorer votre boîte à outils de développement.

Au cours de la dernière année, et en travaillant dans un environnement agile, Claris, qui est une filiale d’Apple depuis plus depuis 1987, a déployé plus de 100 mises à jour, améliorations et corrections de bugs, ajoutant plus de fonctionnalités que jamais.

La plate-forme Claris vous aide toujours à créer des solutions modernes et personnalisées et fournir des logiciels d'entreprise sérieux.

Les apps personnalisées développées à l’aide de la plateforme FileMaker peuvent révolutionner et connecter les processus ci-dessous :

Gestion de projet

Facturation

Gestion des stocks

Gestion des contacts

Les derniers changements de FileMaker 19.3 incluent notamment :

Apple Silicon : Claris FileMaker Pro et Claris FileMaker Server sont les premiers binaires macOS universels en low code qui garantissent des performances optimisées sur les ordinateurs Apple silicon tout en offrant une vitesse incroyable sur les ordinateurs Mac basés sur Intel.

: Claris FileMaker Pro et Claris FileMaker Server sont les premiers binaires macOS universels en low code qui garantissent des performances optimisées sur les ordinateurs Apple silicon tout en offrant une vitesse incroyable sur les ordinateurs Mac basés sur Intel. Microsoft Edge pour Windows : Le dernier contrôle Microsoft Edge WebView2 remplace Internet Explorer 11 (IE11), ce qui élimine les problèmes de sécurité potentiels et assure une extensibilité complète de FileMaker sous Windows.

: Le dernier contrôle Microsoft Edge WebView2 remplace Internet Explorer 11 (IE11), ce qui élimine les problèmes de sécurité potentiels et assure une extensibilité complète de FileMaker sous Windows. Améliorations importantes du serveur : Présentation d'Ubuntu, la distribution Linux la plus populaire au monde ; le retour d'une visionneuse de journaux améliorée ; et de nombreuses autres corrections de serveur et fonctionnalités sous le capot qui améliorent les performances, la flexibilité, la stabilité et la sécurité.

Enfin, notons la présence d’un générateur d'applications sans code de nouvelle génération - l'expérience de démarrage rapide - une nouvelle façon de créer des apps FileMaker avec une interface simple de glisser-déposer en quelques minutes. Et lorsque vous êtes prêt, un simple clic vous permet de continuer à créer votre application avec le jeu complet de fonctionnalités FileMaker Pro.



Nouveau dans cette version, vous pouvez créer des relations entre les tables avec une interface utilisateur simple et rapide par glisser-déposer et sans code. En outre, vous pouvez également créer rapidement une barre de navigation inférieure qui fonctionne sur vos mises en page connectées - super pratique pour les applications mobiles.

Cette nouveauté est un bon moyen d'introduire le développement à faible code pour les nouveaux membres d’une entreprise et les personnes qui cherchent à s’orienter vers une carrière technologique.

Télécharger Claris FileMaker

Claris FileMaker est disponible sur MacOS, iOS, Windows et Linux.

Télécharger l'app gratuite Claris FileMaker Go 19