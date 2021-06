Downgrade iOS 15 : voici comment revenir à iOS 14

Lors du keynote Spring Loaded, Apple a présenté un traqueur d'objet capable d'apporter une précision exacte sur 20 mètres et une précision approximative à l'infini. Pour réaliser cette...

Apple aime les gestes. Depuis l'arrivée de l'iPhone X qui supprimait le bouton d'accueil, la navigation au sein d'iOS et d'iPadOS se fait beaucoup par des balayages, des appuis longs et autres...

Avec iOS 15 et iPadOS 15, vous pouvez permettre à n'importe qui, même s'il n'a pas d'appareil Apple, de rejoindre un appel FaceTime audio ou vidéo en créant un lien de conférence qui...

"Rester concentré sur ce qui est important", telle est la devise de la nouvelle fonctionnalité appelée Focus qui sera mise en place sur iOS 15. Grâce à celle-ci, il sera possible de...

Vous pouvez également vous rendre dans Réglages > Général > Gestion du VPN et des appareils > Profil bêta iOS 15 > Supprimer le profil. Mais gardez à l'esprit que cela ne vous rétrogradera pas vers iOS 14. Il faudra ensuite attendre la prochaine mise à jour publique d'iOS 14 pour repasser dessus.

Heureusement, avec iCloud qui enregistre beaucoup de données pour la plupart des applications ainsi que vos réglages systèmes, ce n'est plus aussi compliqué qu'auparavant.

Si vous souhaitez supprimer immédiatement la version bêta d'iOS 15, vous devrez effacer et restaurer votre iPhone ou iPad. Avec cette option, vous ne pourrez pas restaurer à partir d'une sauvegarde effectuée sur iOS 15 lorsque vous revenez à iOS 14. Mais naturellement, vous pouvez restaurer à partir d'une sauvegarde iOS 14 précédente.

