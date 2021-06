Pixelmator Pro 2.1 recadre les photos en un seul clic avec l'IA

Alban Martin

Pixelmator Pro 2.1 "Coral" a été publié aujourd'hui. La dernière mise à jour majeure de Pixelmator Pro ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités notables, y compris la possibilité d'améliorer la composition des photos avec l'apprentissage automatique, une nouvelle fonctionnalité de remplissage rapide, des outils de peinture améliorés, et plus encore.



Pixelmator Pro passe à la vitesse supérieure

Propulsée par Core ML, la nouvelle fonctionnalité ML Crop permet aux utilisateurs de recadrer automatiquement les photos en un seul clic. Selon les développeurs, l'algorithme d'apprentissage automatique alimentant cette fonctionnalité a été formé pour recadrer les photos d'une manière qui les rend plus frappantes et accrocheuses, ce qui en fait un moyen utile d'obtenir une perspective différente sur le recadrage des photos.



Avec ML Crop activé, le survol de différents préréglages de ratio d'aspects les prévisualisera avec les suggestions de ML Crop, qui sont générées par le traitement sur l'appareil pour assurer de hautes performances et conserver la confidentialité. En outre, l'outil "Recadrage" a été remanié pour inclure la correction de perspective, les superpositions de recadrage, et plus encore.

Mais ce n'est pas tout, la nouvelle fonctionnalité de remplissage rapide permet aux utilisateurs de modifier l'apparence des objets dans les compositions par simple glisser-déposer. Il suffit de faire glisser une couleur de la nouvelle couleur bien dans la barre d'outils Pixelmator Pro et de la déposer sur n'importe quel objet de votre image pour changer sa teinte. La fonction de remplissage rapide fonctionne avec tous les types de calques de Pixelmator Pro, y compris les images, les formes et les calques de texte.



Ailleurs, grâce à la nouvelle fonctionnalité "Coup de pinceau", les utilisateurs peuvent désormais peindre facilement en suivant les courbes et autour des calques. La personnalisation de l'apparence d'un pinceau fait apparaître un aperçu en direct de son trait directement sur la toile. Les traits de pinceau peuvent être utilisés autour des calques d'image, de forme et de texte, ainsi que le long de chemins vectoriels.



Un nouveau curseur de taille de texte signifie également qu'il existe maintenant cinq façons différentes de modifier la taille du texte, tandis que la mise à jour apporte également des options avancées d'espacement des paragraphes et la possibilité d'ajuster les retraits de paragraphe.



La mise à jour atterrit alors que Pixelmator Pro est toujours en vente pour 21,99€, offrant aux clients 50 % de réduction sur le prix habituel de 44,99€. Pixelmator Pro 2.1 est une application universelle, elle fonctionne donc nativement sur les Mac M1 et Intel. Les mises à jour de l'application de retouche d'image sont gratuites pour les utilisateurs existants de Pixelmator Pro sur le Mac App Store.

Télécharger Pixelmator Pro à 21,99 €