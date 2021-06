Apple cherche de nouveaux fournisseurs pour les écrans mini-LED

Être un fournisseur de composants ou partenaire d'assemblage d'Apple, c'est l'assurance d'avoir du travail toute l'année ainsi que de nombreuses commandes. Pour répondre correctement à la demande des consommateurs et éviter de perdre des ventes, Apple n'a pas d'autres choix que de maintenir un rythme de production et trouver des fournisseurs qui répondent présents toute l'année. Une chose qui n'est pas aussi simple qu'on l'imagine...

Apple est en recherche de nouveaux fournisseurs pour les écrans mini-LED

L'une des nouveautés sur les derniers produits Apple, c'est le passage aux écrans mini-LED, une technologie fantastique qui permet d'avoir de plus belles couleurs, un meilleur contraste, une luminosité plus importante une dalle moins énergivore.

Ce nouvel écran n'apporte que des avantages du moins pour les clients... Pour la fabrication, c'est une autre histoire !



En effet, un récent rapport de Digitimes affirme que la firme de Cupertino n'a toujours pas résolu ses difficultés dans la production des écrans mini-LED, le fournisseur Taiwan Surface Mounting Technology qui est sous contrat ne produit pas assez pour répondre à la demande. La situation étant assez délicate pour la dernière génération d'iPad Pro, Apple sait très bien que les choses vont continuer à se dégrader quand les nouveaux MacBook Pro avec les écrans mini-LED vont débarquer à la fin de l'année.

C'est pour cette raison que les dirigeants de l'Apple Park ont lancé un casting de grande ampleur pour trouver le ou les fournisseurs qui viendront s'ajouter à la liste des réapprovisionnements d'écran mini-LED pour l'assemblage !

Le géant californien s'approcherait donc des entreprises spécialisées dans la fabrication d'écrans pour les tablettes et ordinateurs portables. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'il faut que les fournisseurs qui seront sélectionnés puissent proposer des écrans mini-LED (une technologie difficile à trouver comparée au LCD ou l'OLED) et répondent à toutes les exigences qualité d'Apple.



Avec un deuxième (voire troisième) fournisseurs, Apple pourra améliorer le délai d'expédition pour l'iPad Pro et les futurs MacBook Pro mini-LED pour les fêtes de fin d'année. Si Apple ne trouve pas d'ici là, les deux produits pourraient être encore plus difficile à trouver qu'une PlayStation 5 ou une Xbox Series X pour Noël (enfin on exagère peut-être un peu).



Selon les récentes rumeurs, Apple s'apprêterait à annoncer un MacBook Pro 16 pouces avec l'écran Liquid Retina XDR accompagné du mini-LED et la puce M1X (ou M2) avant 2022.

D'autres modèles de MacBook Pro seront également concernés par ces deux nouveautés majeures.



