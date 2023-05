La baisse des ventes de Mac inquiète les fournisseurs d'écrans OLED d'Apple

Quand on collabore avec une entreprise comme Apple pour fournir des composants, on est habitué à avoir du travail et un rythme de commande intensif toute l'année. Avec la baisse des ventes de Mac qui a eu lieu ces derniers mois, les futurs fournisseurs d'écrans OLED des Mac et iPad ont eu un petit doute quant à l'avenir de leur partenariat avec Apple !

Des retards dans les investissements

Dès 2024, Apple va déployer massivement les écrans OLED dans ses MacBook Pro et iPad Pro, une nouvelle technologie d'écran déjà populaire sur l'iPhone, mais pas du côté des MacBook et des iPad. Fournir Apple en écran OLED signifie devoir investir massivement dans de nouvelles machines, ouvrir de nouvelles lignes de production... L'investissement financier chez les fournisseurs d'Apple monte à plusieurs milliards de dollars.



Sans surprise, suite aux baisses conséquentes dans les ventes de Mac en fin d'année 2022 et au premier trimestre de 2023, les fournisseurs sélectionnés par Apple se sont dit "est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée d'investir autant d'argent si les commandes d'Apple risquent de ne pas suivre après ?".

Selon The Elec, Samsung Display et LG Display ont volontairement retardé des investissements clés qui devaient initialement avoir lieu au cours des semaines ou mois à venir. Les deux partenaires d'Apple souhaitent savoir s'il s'agit d'un "coup de mou passager" pour les ventes de Mac ou si cette tendance néfaste est partie pour durer sur le long terme.



Cette inquiétude chez Samsung et LG peut se comprendre, car dans les derniers résultats financiers d'Apple, le segment de produits qui a le plus souffert... est celui des Mac. Apple a gagné 7,16 milliards de dollars, soit une baisse de 31,31% comparé à la même période en 2022. L'entreprise a directement "payé" les conséquences de la longue période sans renouvellement de Mac qu'on a vécu l'année dernière.



LG et Samsung le savent, les ventes de Mac sont en baisse en partie, car la marge de bénéfice d'Apple est un peu trop élevée sur les dernières générations de Mac commercialisé. Ce que craignent les deux fournisseurs, c'est que les prix continuent d'augmenter à cause de l'arrivée des écrans OLED qui vont faire flamber le coût de fabrication. Les ventes pourraient continuer à baisser et pousser Apple à passer moins de commandes chez ses partenaires.



Jusqu'en 2026, Samsung Display a déclaré en avril qu'il investirait 4,1 billions de wons (4,1 milliards de dollars) dans des lignes de fabrication OLED Gen 8. L'investissement du côté de LG est tout aussi impressionnant, mais légèrement moins élevé que celui de Samsung. La majorité des commandes d'Apple pour les écrans OLED des iPad Pro et MacBook Pro iront vers Samsung.