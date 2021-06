Soldes d'été 2021 : les meilleures promos Apple et geek !

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

4



Les soldes d'été 2021 ont démarré en France, juste avant les grandes vacances. Encore une fois, la high-tech l'une des catégories les plus prisées, les produits Apple étant toujours les plus recherchés. On retrouve donc des promotions très intéressantes sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, es montres, les enceintes et casques et plus encore.



Evidemment, l'iPhone, l'iPad, les AirPods, l'Apple Watch, les Mac et autres produits de l'univers Apple sont très demandés, à commencer par les derniers Mac M1 ou les iPhone 12. Mais il y a aussi de bonnes affaires sur des PC de gamers, des TV, des casques, des accessoires, des livres, des jeux vidéos, des drones, des enceintes, etc.

Comme chaque année, nous avons fait le tour du net pour dénicher les plus belles promotions chez la Fnac, Amazon, Boulanger, Rakuten, Darty ou encore RueDuCommerce.



L'article sera mis à jour sur toute la période.

Les soldes d'été 2021 chez Apple et sur la high-tech

Les forfaits 4G/5G

Les apps

Les Promos Apple

Les promos consoles et jeux

Nintendo Switch Lite à 196€ au lieu de 219€

au lieu de 219€ NES Mini classique à 29€ au lieu de 99€

au lieu de 99€ Fifa 21 PS4 : 19€ (59€) à la Fnac Fnac

: (59€) à la Fnac Fnac Xbox Series S 2020 : 249€ (299€) chez Rakuten

: (299€) chez Rakuten GTA 5 : 19€ (29,99€) chez Cdiscount

Audio, Son et Photo

Appareil Photo Reflex Canon EOS 850D + objectif 18-55 mm IS à 799€ au lieu de 999€

au lieu de 999€ Les écouteurs Powerbeats Pro 2020 à 199€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Le casque Beats EP filaire à 59€ au lieu de 99€

au lieu de 99€ Le casque Bose Headphone 700 à 299€ au lieu de 399€





au lieu de 399€ Le casque Bose QC 35 II à 249€ au lieu de 379€

au lieu de 379€ Le casque Sony XM3 à 229€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Les écouteurs Sony WF-XB700 à 79€ au lieu de 159€





au lieu de 159€ Les écouteurs Sony True Wireless à 149,99€ au lieu de 229€

au lieu de 229€ La barre de son Sonos Playbase à 500€ au lieu de 799€ chez Amazon

au lieu de 799€ chez Amazon L'enceinte intelligente Google Nest Audio Charbon à 69€ au lieu de 89€

au lieu de 89€ Le casque Casque Marshall Major III Bluetooth Noir à 99€ au lieu de 149€

Android

Le smartphone Samsung Galaxy S21 à 819€ au lieu de 1059€

au lieu de 1059€ Le smartphone OnePlus 9 Pro à 799€ au lieu de 899€

Le smartphone HUAWEI P40 Lite 64 Go à 169€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 299€ au lieu de 399€ chez Fnac avec écouteurs sans fil



Le smartphone Realme 7 Pro à 299€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Chargeur Samsung 25W USB-C à 17€ au lieu de 25€



Domotique, PC et drone

Trottinette électrique Xiaomi Mi Lite à 269€ au lieu de 349€

à 269€ au lieu de 349€ Vélo électrique Xiaomi Mi Smart Pliable 250 W à 499€ au lieu de 999€



à 499€ au lieu de 999€ Chromebook 2-en-1 tactile Lenovo IdeaPad Duet 10 pouces à 299€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Microsoft Surface Pro 7 i3 128 Go à 789€ au lieu de 919€

au lieu de 919€ Ordinateur portable ASUS ZenBook 14 512 SSD UX425EA à 779€ au lieu de 999€

au lieu de 999€ Le drone DJI Mavic Mini Combo à 399€ au lieu de 499€

au lieu de 499€ Le dongle HDRMI Fire TV Stick à 19,99€ au lieu de 29,99€

au lieu de 29,99€ Aspirateur Dyson V7 à 229€ au lieu de 412€

au lieu de 412€ SSD 1 To Sabrent PICe 4.0 à 169€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ SSD 1 To Samsung T7 USB 3.2 à 169€ au lieu de 239€



au lieu de 239€ Pack Philips Pack Hue Ampoule + Interrupteur à 23€

Amazon Smart Plug (prise connectée) à 9,99€ au lieu de 24,99€ (code promo SMART10)

au lieu de 24,99€ (code promo SMART10) Belkin Hub Multimédia USB-C pour MAC / PC à 63€ au lieu de 99€



au lieu de 99€ Aspirateur Roborock S6 à 399€ au lieu de 499€ chez RueDuCommerce

Télévisions