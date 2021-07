L’Europe valide le WiFi 6E qui devrait arriver sur iPhone 13

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

Les nouveaux iPhone 13 à venir en septembre prochain devraient intégrer le WiFi 6E, deux ans après que les iPhone 11 aient supporté le WiFi 6. En attendant une confirmation, la nouvelle norme a été officialisée par la Commission Européenne.

Le WiFi 6E

Tous les membres de l’Union Européenne vont devoir s’y conformer d’ici la fin de l’année. Comme l’explique le communiqué, la sortie du Wi-Fi 6E qui s'appuie notamment sur la bande 6 GHz (les WiFi précédents étant sur les fréquences 2,4 et 5 GHz) va nécessiter une mise à jour des fréquences des différents pays avant le 1er décembre 2021.

Comme chaque évolution technologique, il y a des gains substantiels à pour les consommateurs. Le Wi-Fi 6 apporte un surplus de 40% en vitesse, une consommation électrique en baisse et un débit théorique de 10 Gb/s, soit le meme type de performances qui est offerte par une connexion par câble Ethernet classique.



Pour ceux que cela intéresse, le spectre supplémentaire est compris entre 5 945 et 6 425 MHz, soit les mêmes fréquences qu’une partie de la 5G. Les différents matériels certifiés Wi-Fi 6E pourront exploiter trois canaux Wi-Fi de 160 MHz.



Parmi les appareils, on trouvera les box et routeurs LPI (Low Power Indoor), et les VLP (Very Low Power) qui ressentent les smartphones, tablettes, objets connectés et autres.



Dans moins de cinq mois, l'Union européenne rattrapera donc son retard sur l’Amérique et l’Asie, qui utilisent d’ailleurs un spectre quasiment trois fois plus large autour des 6 GHz (1,2 GHz contre 480 MHz).