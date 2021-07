Facebook stoppe en urgence la commercialisation du Oculus Quest 2

Il y a 6 heures

William Teixeira

Mis en avant comme le meilleur casque de réalité virtuelle du moment, l'Oculus Quest 2 vient d'être retiré en urgence de la vente suite à des problèmes rencontrés par un petit nombre d'utilisateurs. Facebook qui s'était donné à fond dans le projet vient de faire face à un petit imprévu de dernière minute...

Bientôt de retour à la vente

Énorme déception pour Facebook, après plusieurs années de travail acharné, le groupe de Mark Zuckerberg vient de prendre la décision de stopper la commercialisation de son dernier casque de réalité virtuelle, en effet la marque vient de faire face à un problème pour le moins... inattendu !

Quelques semaines après avoir rendu disponible l'Oculus Quest 2, Facebook a eu quelques remontées de clients mécontents. Si le casque VR fonctionne à la perfection, des utilisateurs ont rencontré un problème d'irritations de la peau en utilisant le casque.

En retirant l'Oculus Quest 2, des clients ont remarqué qu'ils avaient la peau légère gonflée et toute rouge autour du nez et des yeux, une mauvaise expérience qui a poussé Facebook à stopper temporairement la commercialisation de son casque VR.

Plutôt que cela prenne des proportions inquiétantes et dégrade l'image du groupe, Mark Zuckerberg et son équipe ont décidé de suspendre la vente de l'Oculus Quest 2 jusqu'au 24 août 2021. À partir de cette date, il sera possible de racheter un nouveau casque dans le commerce !



En réalité, d'ici le 24 août, Facebook va récupérer tous les casques VR qui ont été expédiés vers les revendeurs à travers le monde, une fois réceptionnés, le service logistique de Facebook remplacera la protection du casque par une nouvelle qui ne devrait plus causer d'irritation.

Facebook assure que dès le 24 août, vous serez sûr à 100% d'acheter un Oculus Quest 2 avec une nouvelle protection.



En ce qui concerne ceux qui ont déjà acheté le casque VR, il est inutile de le renvoyer vers Facebook, le réseau social opte pour une solution plus simple : demander une nouvelle protection et la remplacer vous-même.

Cette demande sera bien évidemment gratuite, il suffit de vous connecter sur la page dédiée aux envois de nouvelles protections puis de vous connecter avec votre identifiant Facebook ou Oculus.

Une fois que vous êtes connecté, allez dans "Mes appareils" et vous aurez un bouton "Demander du silicone couverture d'interface Faciale". Vous arriverez après sur une page qui vous demandera de saisir l'adresse où vous souhaitez recevoir le colis. L'envoi est entièrement gratuit.



