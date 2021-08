Les nouvelles applications : Spliff, Batman Bat-Tech Experience, Callisto

Spliff (App, iPhone / iPad, v1.3, 142 Mo, iOS 14.0, Amerigo Piana) Spliff est l'onomatopée de l'enlèvement d'un pétale d'une fleur. Cette application donne des sons aux fleurs.

Lorsque vous interagissez avec le centre, une corolle de pétales se développe, créant des motifs circulaires en mouvement, soufflant sur vos yeux avec un mandala sphérique.

Choisissez un pétale et écoutez la note qu'il émet. Choisissez-en d'autres pour créer votre mélodie. Choisissez tous les pétales de la même corolle pour jouer des accords, obtenant une nouvelle forme de pétale et une fleur plus complexe.



Complétez toutes les corolles pour générer une nouvelle fleur avec de nouveaux pétales et une nouvelle gamme musicale avec un nouveau timbre. Spliff est codé pour produire des motifs visuels époustouflants et des compositions musicales harmoniques agréables.

Chaque expérience sera unique grâce aux algorithmes générés de manière procédurale et à la façon dont vous interagissez. Télécharger Spliff à 0,99 €





Batman Bat-Tech Experience (App, iPhone / iPad, v1.0.7, 906 Mo, iOS 11.0, Warner Bros.) La technologie qu’utilise Batman pour défendre Gotham City est célèbre, mais personne n’a jamais su en quoi elle consistait… jusqu’à maintenant!



Dans DC: Batman Bat-Tech Edition, vous intégrez Knightwatch et plongez dans le monde de Batman. Apprenez à utiliser sa Bat-Tech, luttez contre le Joker, Mr. Freeze et l’Homme-Mystère et contribuez à défendre Gotham City. Cette application en RA unique en son genre offre la meilleure expérience Batman pour enfants sur mobile.



Télécharger l'app gratuite Batman Bat-Tech Experience