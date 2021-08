Apple va corriger le bug du scanner de macOS 11

Apple a lancé aujourd'hui la cinquième bêta de sa prochaine mise à jour de macOS Monterey aux développeurs et testeurs publics. Cette nouvelle version arrive une...

Après une nouvelle bêta pour iOS 15 et iPadOS 15 hier soir, Apple propose ce soir une nouvelle mise à jour disponible pour tous les utilisateurs éligibles à macOS Big Sur sur leur Mac....

Les utilisateurs concernés ont partagé des plaintes à ce sujet dans les forums d'assistance Apple , Reddit , les forums d'assistance HP et ailleurs. Le message d'erreur semble affecter les utilisateurs sur plusieurs versions de macOS Big Sur.

Dans un nouveau document d'assistance publié sur son site Internet, Apple a officiellement reconnu un problème qui survient lorsque certains utilisateurs tentent d'utiliser un scanner avec un Mac dans l'application Transfert d'images, l'application Aperçu ou la section "Imprimantes et scanners" des préférences système.

