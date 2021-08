Chrome 94 supporte l'API Metal avec WebGPU et les WebCodecs

Google vient d'annoncer en grande pompe la version bêta de Chrome 94, la prochaine mise à jour du navigateur Web le plus utilisé au monde. En plus des améliorations générales, la mise à jour ajoute également la prise en charge de la nouvelle API WebGPU, qui vient remplacer WebGL et peut même accéder à l'API Metal d'Apple.

Comme décrit par Google dans un article de blog, WebGPU est une nouvelle API graphique plus avancée, capable d'accéder au matériel GPU, ce qui améliore les performances de rendu des interfaces dans les sites et les applications Web.

La principale différence de WebGPU par rapport aux autres API d'accélération graphique pour le Web est que la nouvelle API est basée sur les technologies natives de l'appareil, telles que Metal d'Apple, Direct3D de Microsoft ou la norme ouverte Vulkan. Cela devrait permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications et des jeux avec des graphismes plus poussés.

L'API WebGPU est le successeur des API graphiques WebGL et WebGL2 pour le Web. Il fournit des fonctionnalités modernes telles que le « calcul GPU », ainsi qu'un accès moins élevé au matériel GPU et des performances meilleures et plus prévisibles. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux interfaces WebGL existantes, qui ont été conçues pour dessiner des images mais ne pouvaient être réutilisées pour d'autres types de calculs qu'avec beaucoup d'efforts.

Pour ceux qui ne le savent pas, Metal est une API introduite par Apple en 2014 qui fournit un accès de bas niveau au matériel GPU pour les applications iOS, macOS et tvOS. En d'autres termes, les applications peuvent accéder à la carte graphique sans surcharger le processeur principal, ce qui est l'une des limitations des anciennes API comme OpenGL.



Cependant, il faudra probablement un certain temps avant que les développeurs n'adoptent la nouvelle API WebGPU dans leurs projets, car elle est toujours considérée comme une fonctionnalité expérimentale. Google dit que WebGPU ne devrait pas être activé par défaut pour tous les utilisateurs de Chrome avant le début de 2022.



La version finale de Chrome 94 devrait activer les WebCodecs pour tout le monde, qui est une autre API conçue pour améliorer l'encodage et le décodage des vidéos en streaming.

Et quid de Safari ?

Apple fournit actuellement l'accès à l'API WebGPU dans son navigateur Web Safari via la dernière version de Safari Technology Preview, qui peut être téléchargée par les développeurs. Étant donné que l'API n'est pas encore incluse dans Safari 15 fourni avec macOS Monterey, elle arrivera probablement au début de 2022 avec une future mise à jour du navigateur.