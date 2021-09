Un benchmark confirme la supériorité de la puce A15 face à ses concurrents

Hier à 18:55 (Màj hier à 18:58)

Julien Russo

C'est l'une des nouveautés les plus observées chaque année : la puce AX, elle est censée apporter une performance plus conséquente que la précédente génération, mais aussi être plus puissante que toutes les autres puces disponibles sur le marché. Selon un récent benchmack en fuite sur internet, Apple aurait rempli le job encore une fois avec la puce A15 !

A15 = un monstre de puissance

Avec la puce A14 proposé sur les iPhone 12, Apple a signé l'arrivée de la première puce avec une gravure en 5 nanomètres dans un smartphone. La firme de Cupertino a augmenté de 40% le nombre de transistors et a inclus un nouveau processeur de signal d'image (SIP). Le tout avec une efficacité énergétique toujours plus impressionnante pour préserver votre autonomie !

La prochaine évolution de ce côté se trouvera dans les iPhone 13 qui vont être présentés au monde entier dans quelques jours, la firme de Cupertino devrait dévoiler la puce A15, selon un récent benchmark qui a fuité sur internet, celle-ci devrait être 13,7% plus rapide que la puce A14.

Un test de référence GPU Manhattan 3.1 a montré que la puce A15 d'Apple atteint 198 FPS lors de la première série de tests. Le second tour aurait lui aussi émerveillé les testeurs avec un score de 145 FPS environ.

Selon les premiers retours, la puce A15 surpasserait de très loin toutes les puces concurrentes y compris celles qu'on peut trouver dans les smartphones haut de gamme de Samsung, Huawei ou encore Xiaomi.

L'une des personnes qui a participé à ce benchmark a publié quelques informations sur son compte Twitter @FronTron, il explique qu'après plusieurs tests, le maximum atteint est de 198 FPS alors que la puce A14 affiche en moyenne 170,7 FPS de performance maximale.



Avec la puce A15, Apple devrait une nouvelle fois nous éblouir avec des performances au-delà des attentes à la fois pour les jeux qui sont toujours plus gourmands, mais aussi pour les applications de réalité augmentée qui sont de plus en plus exigeantes pour proposer une expérience fluide et de qualité aux utilisateurs !