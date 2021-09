Bon plan de la rentrée : Les iPad Pro 2020 sont en promotion sur Amazon

Il y a 5 heures

Julien Russo

2



À l'occasion de la rentrée des classes, Amazon réalise depuis plusieurs jours une série de ventes flash qui durent pendant 24 heures ou 48 heures puis se terminent avant l'arrivée de nouvelles ventes. Aujourd'hui, ce sont les iPad Pro qui profitent de réductions allant jusqu'à -27% sur une durée limitée. Si l'iPad Pro vous intéresse, c'est le moment de se faire plaisir puisque vous risquez de ne pas revoir de telles remises avant très longtemps !

L'iPad Pro 2020 en promotion chez Amazon

Ce n'est pas la dernière génération de la gamme iPad Pro, cependant les modèles de 2020 restent tout de même ultra compétitifs face aux tablettes haut de gamme qu'on peut trouver chez la majorité des concurrents d'Apple.

Proposé en 11 pouces et 12,9 pouces, l'iPad Pro 2020 répondra à toutes vos exigences en ce qui concerne la fluidité, les performances graphiques, la qualité d'écran, la connectivité, la qualité de l'appareil photo ou encore la réalité augmentée.



Sur les iPad Pro 2020, vous retrouvez la puce A12Z Bionic avec Neural Engine, un appareil photo grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels et le scanner LiDAR pour exploiter et profiter des applications qui intègrent de la réalité augmentée.

Apple propose également quatre haut-parleurs et cinq micros de qualité studio, ce qui est une bonne nouvelle pour regarder des contenus vidéos, mais aussi pour vos conversations FaceTime.

La précédente génération d'iPad Pro est aussi compatible avec l'Apple Pencil de 2nd génération, vous avez même une fixation magnétique sur l'un des côtés de l'iPad Pro pour fixer et recharger votre Apple Pencil !

Niveau autonomie, les iPad Pro 2020 peuvent assurer jusqu'à 10 heures d'utilisation avec une utilisation raisonnable.



Aujourd'hui, il est possible d'acquérir l'un des iPad Pro 2020 avec une réduction allant jusqu'à -27% sur Amazon. Le site ne communique pas la durée de ces ventes exceptionnelles, mais elle risque de ne pas être disponible jusqu'au week-end prochain.

Voici la liste des iPad Pro 2020 en promotions

Comme d'habitude pour ce genre d'offre, vous avez la livraison en 1 jour ouvré (ou le soir même suivant votre localisation) si vous êtes abonnés Amazon Prime.

À noter qu'Amazon propose aussi en partenariat avec Recommerce une reprise jusqu'à 605€ de votre ancien iPad, cela dépendra de son état et de son fonctionnement.