On peut acheter les iPad 9 et iPad mini 6 chez Fnac, Darty, Amazon, ...

Parmi les nouveautés Apple annoncées hier soir, les iPad 9 et iPad mini 6 sont les premiers à être disponibles à la vente. Plus précisément, les deux tablettes sont listées en précommandes chez Apple mais aussi chez les revendeurs comme la Fnac, Darty, Amazon, Boulanger et autre. Les premières livraisons sont attendues pour le 24 septembre.

Le prix des iPad 2021

Sans surprise, les revendeurs officiels sont déjà sur le coup avec la mise en vente des nouveaux iPad 2021.



On trouve ainsi l'iPad Mini 6 :

On trouve ainsi l'iPad 9 :

Dans tous les cas, il n'y a pas de promotion sur ces nouveaux iPad, il faudra patienter quelques mois. Rappelons les nouveautés principales des deux produits.

iPad mini 6

L'iPad Mini 6 c'est LA nouveauté du keynote de rentrée 2021 avec un modèle entièrement nouveau, mais qui tient toujours dans une main. La petite tablette garde la même taille, tout en adoptant un écran plus grand, car bord à bord. Ce mini iPad Air 4 arbore des bords plats, une dalle de 8,3 pouces Liquid Retina et de nouveaux coloris (mauve, rose, or et gris sidéral). Mieux, on note la présence d'un capteur Touch ID sur le bouton de verrouillage.



Du côté des performances, le mini 6 s'offre carrément la dernière puce A15 des iPhone 13, tout comme le modem 5G (en option). Du côté de l'appareil photo, l'iPad Mini 2021 affiche désormais le capteur de 12 Mp de l'iPad Pro avec "Pixel focus" et une ouverture ƒ1.8. Ce dernier peut même filmer en 4K. Idem à l'avant avec la fonction Cadre Centré pour les conférence.



Enfin, il possible de l'utiliser avec l'Apple Pencil 2.



iPad 9

Il s'agit de la neuvième mouture du modèle classique, après un iPad 8 plutôt décevant. Bien que le design ne change pas, on retrouve malgré tout plus de puissance, notamment grâce à l'intégration de la puce A13. Concernant l'écran, Apple passe au True Tone, permettant d'adapter les couleurs selon l'environnement, une manière d'afficher un meilleur rendu.



Côté appareil photo, Apple n'a pas lésiné puis l'iPad 9 s'offre un capteur de 12 mégapixels à l'arrière comme à l'avant, ce dernier étant un ultra-large capable d'utiliser la fonctionnalité Cadre Centré.



Enfin, le nouvel iPad 9 est toujours compatible avec les claviers via le Smart Connector et l'Apple Pencil 1ère génération.