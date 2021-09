Les développeurs peuvent soumettre les apps iOS 15 avec XCode 13

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

À la suite de son événement spécial de mardi soir, Apple vient d'annoncer que les développeurs peuvent désormais soumettre leurs applications compatibles iOS 15 et iPadOS 15 sur App Store Connect. Ces mises à jour du système seront publiées pour tous les utilisateurs la semaine prochaine, et les développeurs ont accès la Release Candidate ainsi qu’à Xcode 13.

Apple autorise les apps compilées pour iOS 15

iOS 15 et iPadOS 15 apportent de nouvelles API aux développeurs telles que les extensions Safari, l'intégration Shazam, la prise en charge approfondie du mode Concentration, le mapping standardisé des manettes virtuelles, et plus encore. Les développeurs qui ont de nouvelles applications ou des mises à jour agitant parti des fonctionnalités d'iOS 15 peuvent maintenant les soumettre sur App Store Connect avant la sortie officielle d'iOS 15 prévue pour le 20 septembre.

Apple indique que les applications compatibles watchOS 8 et tvOS 15 peuvent désormais également être soumises à l'App Store. En ce qui concerne macOS Monterey, la mise à jour aura lieu plus tard cette année, de sorte que les développeurs devront attendre un peu plus longtemps avant de télécharger des applications compatibles macOS 12.

Bien sûr, les développeurs ont besoin de Xcode 13 RC pour compiler et envoyer des applications sous iOS 15.

iOS 15 et iPadOS 15, les systèmes d'exploitation mobiles les plus avancés au monde, seront bientôt disponibles pour les clients du monde entier. Créez vos applications à l'aide de Xcode 13 Release Candidate, testez-les sur des appareils exécutant iOS 15 et iPadOS 15 Release Candidates et soumettez-les pour examen. À partir d'avril 2022, toutes les applications iOS et iPadOS soumises à l'App Store doivent être construites avec Xcode 13 et le SDK iOS 15.

iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 seront tous les utilisateurs disponibles lundi prochain. Vous trouverez plus de détails sur le site Web des développeurs Apple.