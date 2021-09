Les avis et tests sur l'iPad Mini 6 : le compromis parfait ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



L'iPad mini 6 commencera à arriver chez les clients et à être lancé dans les magasins ce vendredi 24 septembre, et comme pour les iPhone 13 et 13 Pro, les premiers avis et tests de l'appareil ont déjà été partagés par plusieurs sites et chaînes YouTube.



Nous avons déjà vu les premières vidéos du nouvel iPad mini, voici le moment de se faire un premier avis critique de la nouvelle tablette.

"Petit mais costaud" : l'avis des experts

Le consensus parmi les critiques est que le nouvel iPad mini 2021 ressemble plus à un iPad Air mini, car les deux appareils partagent désormais plusieurs fonctionnalités, notamment des bords plus minces, un port USB-C, un bouton d'alimentation Touch ID, une caméra arrière large de 12 mégapixels, et la compatibilité avec le crayon Apple de deuxième génération. Mieux, nouvel iPad mini 6 va au-delà de l'iPad Air avec la dernière puce A15 Bionic d'Apple, la 5G sur les modèles cellulaires et la prise en charge de Center Stage sur la caméra avant.

© PocketLint

Le rédacteur en chef de MacStories, Federico Viticci, l’a vraiment bien résumé :

Je vais aller droit au but : j'attends ce genre de rafraîchissement de l'iPad mini depuis des années, et l'appareil est absolument à la hauteur sur tous les fronts. Le nouvel iPad mini 6 réalise mon rêve de longue date d'un appareil de type iPad Pro/Air dans un format réduit, offrant une expérience hautement portable qui ne ressemble à rien d'autre dans la gamme Apple.

Notre confrère est ravi des performances de la nouvelle puce, du design, de l’écran et de la prise en main, parfaite pour les plus nomades.





Justement, avec son écran plus grand de 8,3 pouces, le nouvel iPad mini conserve la commodité d'un iPhone, selon Valentina Palladino d'Engadget :

J'ai toujours gardé l'iPad mini à mes côtés depuis environ une semaine, et j'ai été agréablement surpris de la facilité avec laquelle on l’utilise grâce à sa taille. Chaque iPad est portable, mais certains sont certainement plus portables que d'autres. J'ai un iPad Pro 11 pouces 2020 et, bien qu'il puisse m'accompagner presque n'importe où, je l'utilise principalement chez moi comme appareil secondaire ou comme ordinateur principal lorsque je voyage. L'iPad mini, en revanche, peut tenir dans presque tous les sacs que je possède sans tracas, offrant un écran plus grand indispensable pour des activités telles que la lecture, le visionnage de vidéos et les appels FaceTime. Je n'ai pas trouvé très difficile d'utiliser mes pouces pour taper sur le mini, le traitant presque comme un iPhone super large, mais je n'appellerais pas non plus cela une expérience confortable.

Brenda Stolyar de WIRED l’a trouvé tres bon au quotidien, mais un peu juste en utilisation pour le travail. Elle a exprimé certaines préoccupations sur la batterie :

Chaque matin, j'utilisais l'iPad Mini pour créer des listes de tâches dans l'application Notes, puis comme deuxième moniteur sur mon MacBook avec Sidecar le reste de la journée. […] Selon mon emploi du temps, j'utilisais aussi le Mini pour sauter sur les appels Zoom avec des collègues. Malheureusement, la durée de vie de la batterie a lutté avec toute cette activité. J'ai réussi à en tirer environ cinq heures, donc presque une journée de travail complète. Apple revendique jusqu'à 10 heures de navigation sur le Web ou de visionnage de vidéos sur le modèle Wi-Fi et neuf sur la variante 5G. Mais lorsque j'ai diffusé une émission Netflix (avec iMessage, Telegram, l'application Notes et Google Calendar en arrière-plan), elle a atteint 1% à environ six heures. À moins que vous ne l'utilisiez légèrement, ne vous attendez pas à ce qu'il dure de 9h du matin à 17h.

De son côté, CNBC note quelques bizarreries de conception avec le nouvel iPad mini 6, notamment les boutons du son et l’absence de Face ID :

Les boutons de volume prennent un certain temps pour s'y habituer. Ils sont sur le dessus si vous tenez la tablette en mode portrait, plutôt que sur le côté comme sur les autres iPad. Il en va de même pour Face ID. Bien que cela n'apparaisse actuellement que dans les iPad Pro d'Apple, c'est tellement pratique que j'aimerais le voir sur l'iPad Mini. Au lieu de cela, Apple a intégré un lecteur d'empreintes digitales dans le bouton d'alimentation sur le côté de l'iPad.

TechCrunch s'est également attardé sur le capteur Touch ID intégré au bouton d'alimentation :

Le nouveau comportement le plus important ici est le Touch ID monté sur le dessus, qui a fait ses débuts avec l'iPad Air. C'est bien - fonctionne rapidement et facilement pour la plupart, bien que cela puisse conduire à des boucles gênantes où vous vous «reposez pour déverrouiller», mais appuyez accidentellement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. Dans l'ensemble, je dirais qu'il est en fait plus facile à utiliser ici que sur l’iPad Air 4, étant donné que votre main s'adapte beaucoup plus facilement sur le bord.

Pour Pocket-Lint, c'est une excellente petite tablette pour ceux qui en veulent une simple - pas un remplacement d'ordinateur portable - qui se glissera facilement dans un sac. Le seul hic, c'est que cela pourrait coûter plus cher que ce que vous voudriez peut-être pour un appareil comme celui-ci, et il existe encore diverses technologies Apple - MagSafe, FaceID, ProMotion - absentes de la liste des fonctionnalités. Pourtant, c'est une super mise à jour pour la série.





Enfin, sachez que la puce A15 du nouvel iPad mini est downclockée à 2,9 GHz, contre 3,2 GHz dans tous les modèles d'iPhone 13. Le rédacteur en chef de Six Colors, Jason Snell, a partagé un graphique avec les résultats de référence de Geekbench 5 à des fins de comparaison. L’écart est visible, sans être significatif pour autant. L’iPad Mini 6 s’en sort très bien sur toutes les tâches, et les jeux vidéos y compris.

En somme c’est l’iPad de rêve avec un rapport qualité / prix parfait. Pour la moitié du prix d’un iPhone 13, vous avez une tablette capable de tout faire partout.

Acheter l'iPad mini 6

On trouve l'iPad Mini 6 :

Quelques photos en provenance de 6 Colors et CNET :