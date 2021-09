Avec New World, Amazon utilise sa dernière balle sur le marché du jeu vidéo

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

3



C'est hier que Amazon a lancé son nouveau jeu du nom de New World, qui fait figure de dernière chance pour le géant du e-commerce dans le secteur. Au cas où vous ne le saviez pas, la firme a déjà eu plusieurs expériences malheureuses dans le domaine au cours des dernières années.

En 2018, par exemple, la compagnie de Jeff Bezos a pris la décision de stopper le développement en cours d'un jeu du nom de Breakaway. Pire encore l'année dernière où Amazon a du faire retirer Crucible de la vente, seulement un mois après sa commercialisation. Avec New World, Amazon veut inverser la tendance...



Voici le trailer :

New World : le MMO d'Amazon est de sortie

New World doit être notre jeu phare, sans aucun doute possible. Ne serait-ce que pour le moral de nos équipes.

Voilà les mots de Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, au sujet de la sortie de New World. Le but ? Éviter les désastres précédents et tenter d'attirer des joueurs du monde entier sur son MMO en monde ouvert.



Malgré plusieurs retards pour la sortie du jeu, les premiers retours depuis hier semblent plutôt bons, New World devenant même numéro 1 des tendances sur Twitch. Il faut aussi préciser que le jeu a le droit a 500 millions de dollars de budget annuel, permettant ainsi des collaborations avec des influenceurs, qui ont fait ainsi gagner plusieurs clés du jeu pendant leur live. Qui pense qu'Amazon peut bousculer un World of Warcraft ?