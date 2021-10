Apple publie MacOS 11.6.1 pour améliorer la sécurité

Il y a 20 min

Medhi Naitmazi

Apple a lancé aujourd'hui une version de macOS Big Sur 11.6.1 aux développeurs à des fins de test, la mise à jour ayant eu lieu deux semaines après le lancement de macOS Big Sur 11.6. C’est une bêta mais directement disponible en Release Candidate.

Une mise à jour disponible pour MacOS Big Sur

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la nouvelle mise à jour via l'Apple Developer Center et une fois le profil approprié installé, les bêtas seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans Préférences Système. Elle serra rapidement publiée pour le grand public, la plupart des versions mineures ne passant d’ailleurs pas par cette étape.

Selon les notes de version d'Apple, la mise à jour "améliore la sécurité de macOS". Il n'est pas clair pourquoi elle est publié en version bêta plutôt qu'à tous les utilisateurs, mais il existe également un patch de sécurité disponible pour macOS Catalina. Il est certainement question d’une nouvelle faille comblée par Apple.