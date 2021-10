Prixtel est désormais la propriété de SFR

Il y a 1 heure (Màj il y a 29 min)

Julien Russo

Réagir



Les rachats de MVNO par les opérateurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cependant, ce qui est assez surprenant, c’est quand un opérateur rachète un MVNO, mais ne fait aucune communication officielle pendant plusieurs mois après la signature. C'est ce qui vient de se passer avec Prixtel qui a été racheté par SFR le 25 juin dernier.

Une acquisition de 415 millions d'euros

Des offres sans engagement, des forfaits mobiles à petit prix dans une grille tarifaire simplifié, voici le concept que propose Prixtel à ses abonnés.

Constatant que Prixtel était devenu un acteur majeur sur le marché des opérateurs de réseau mobile virtuel, le groupe Altice a décidé de racheter au début de l'été 2021 le populaire MVNO.

L'information a été révélée hier dans un article de La Tribune, le média a eu l'opportunité de consulter un mail interne qui informait les salariés du changement de direction.



Selon la déclaration du PDG d'Altice France Grégory Rabuel, si SFR a été intéressé par Prixtel, c'est que l'opérateur a compris qu'une opportunité se présentait et qu'elle était vue par le groupe comme une "stratégie ambitieuse".



SFR n'a pas hésité à sortir les gros moyens, le montant du rachat est de 415 millions d'euros avec un paiement en deux fois.

Dans un premier temps une somme de 298 millions d'euros, puis un second versement en différé de 117 millions d'euros.

Cette acquisition du groupe Altice laisse une question sans réponse : pourquoi dépenser autant d'argent pour un opérateur qui n'a aucune infrastructure et qui utilise le réseau SFR au niveau national ?

L'une des raisons serait évidemment de récupérer un grand nombre d'abonnés, en juin 2021, il y avait 300 000 abonnés à une offre mobile de Prixtel. Voyons-les maintenant comme de nouveaux clients SFR, ils intègreront automatiquement le parc d'abonné mobile qui compte 18,1 millions de fidèles au second trimestre de l'année en cours.



La seconde raison (et celle qui a le plus pesé dans la balance), c'est le nombre de boutiques que possède Prixtel, au total le MVNO a environ 300 boutiques qui sont principalement situées dans les petites villes, là où on ne retrouve quasiment aucune boutique SFR.

Grâce à l'acquisition, le groupe Altice va pouvoir transformer les boutiques Prixtel en des boutiques SFR, une technique pour être encore plus proche de ses abonnés et permettre par la même occasion d'attirer de nouveaux clients.