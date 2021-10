On a testé le mode Macro des iPhone 13 Pro (+ tuto)

Medhi Naitmazi

Si tous les iPhone 13 sont livrés avec de nouvelles capacités photo et vidéo, les "13 Pro" ont quelques avantages dont le fameux mode de prise de vue rapprochée. Alors que nous avons testé la semaine dernière le nouvel iPhone 13 mini qui partage 90% de sa fiche technique avec le reste de la gamme, voici le test de l'iPhone 13 Pro sous le prisme du mode macro. Cela vaut évidemment pour l'iPhone 13 Pro Max.

Un iPhone 13 avec un appareil photo plus "pro"

Avec le nouvel appareil photo ultra grand-angle de l'iPhone 13 Pro et du 13 Pro Max, Apple a apporté des capacités photo et vidéo macro impressionnantes. L'objectif en question affiche une ouverture f/1,8 avec un champ de vision à 120 degrés. C'est la différence majeure avec les modèles de base, ainsi que le téléobjectif qui permet un zoom x3.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité Macro sur la page iPhone 13 Pro :

Avec un objectif repensé et un puissant système de mise au point automatique, le nouvel appareil ultra grand-angle est capable de faire le point à seulement deux centimètres, faisant du moindre détail un spectacle grandiose. Transformez une feuille en œuvre d’art abstrait. Révélez la douceur insoupçonnée du duvet d’une chenille. Magnifiez une simple goutte d’eau. Toute la beauté de l’infiniment petit s’offre à vous.

Comment ça marche le mode Macro ?

Les capacités de macrophotographie des iPhone 13 Pro ouvrent de nouvelles perspectives pour les photographes en herbe. Jusqu'ici, quand vous vous rapprochiez très près de l'objectif à immortaliser, l'iPhone ne pouvait que capturer du flou. Mais avec l'iPhone 13 Pro, il suffit de vous rapprocher de votre sujet pour que le système passe automatiquement en mode macro. C'est simple et pratique, même si certains ont critiqué le manque de contrôle, Apple ayant déjà réagi en expliquant qu'elle proposerait un réglage à l'avenir.



En tout cas, ici, nul besoin d'un trépied comme sur un reflex numérique, l'iPhone est tellement rapide et précis qu'il vous permet de prendre des clichés macro à main levée, sans pour autant avoir intégré un véritable objectif Macro. Et les résultats sont assez impressionnants comme vous pouvez le constater avec le chat de notre collègue Julien. On voit très bien le détail des poils du félin, chose qui ne ressort évidemment du tout comme cela avec un autre modèle d'iPhone, même avec notre iPhone 13 mini de test. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, avec la possibilité de créer des images abstraites à partir de divers matières par exemple, ou même de pouvoir lire des textes minuscules inscrits sur un bijou ou autre, pour peu que la luminosité soit assez bonne. À vous de voir ce que vous voulez en faire ! Animaux, plantes, textile, bois, métal, électronique, etc.



Attention toutefois, il faut garder à l'esprit que la précision et le niveau de détails n'attendront jamais ceux des appareils dédiés type DSLR.

L'exemple du chat

Un exemple de photo macro sur un chat :

Un autre exemple encore plus près qui montre les limites de résolution :

Et enfin une photo en prise de vue normale :

Comment utiliser le mode macro de l'iPhone 13 Pro

Ouvrez l'application Appareil photo.

Choisissez le mode "Photo".

Rapprochez l'appareil photo de votre sujet - jusqu'à 2 cm : Vous remarquerez un décalage d'image lorsque vous passerez en mode photo macro. Passer du mode photo standard à la macro est automatique pour l'instant, mais Apple changera cela à l'avenir avec une option dans les réglages.

Prenez une ou plusieurs photos. Si besoin, vous pouvez tapoter sur une zone pour régler manuellement la mise au point et l'exposition.

Voilà, c'est très simple de prendre des photos en Macro, ainsi que des vidéos. Oui, cela fonctionne aussi pour filmer, ce qui est un vrai plus pour réaliser un documentaire sur les fourmis ou tout autre projet nécessitant une courte distance.



Dites-nous ce que vous pensez de cette nouveauté réservée aux iPhone 13 Pro et comment vous avez prévu de l'utiliser.