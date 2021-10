GTA The Trilogy : Rockstar Games dévoile toutes les infos

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

C'est officiel depuis maintenant plusieurs mois, alors que Grand Theft Auto 5 aura bientôt le droit à sa mise à jour pour les consoles de dernière génération, Rockstar Games avait fait sa petite surprise en annonçant GTA The Trilogy. Reprenant les trois titres phares de la saga, GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, le remake risque de faire grand bruit auprès des joueurs.

Et aujourd'hui, peut-être sans le vouloir, Rockstar Games vient de dévoiler toutes les informations autour des titres : logos et trophées !

GTA The Trilogy : une sortie pour cet automne ?

Rockstar Games aura bien caché son jeu ces derniers mois : alors qu'on sait que les développeurs travaillent déjà sur le prochain opus, mais également sur la mise à jour de GTA 5 qui permettra de profiter de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series, voilà qu'un autre projet est sur le point de voir le jour.



Baptisé GTA The Trilogy, on parle d'un remake regroupant GTA III, Vice City et San Andreas, qui devrait voir le jour dès cet automne. Un leak provenant du site web officiel du studio permet d'en savoir un peu plus, notamment que les jeux ont été remasterisés grâce à Unreal Engine. On peut imaginer que les jeux seront compatibles iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Mac.



Pour les chasseurs de trophées, on sait également que la trilogie en contiendra des nouveaux : 15 du côté de GTA 3, 9 pour GTA Vice City et 15 pour GTA San Andreas.

