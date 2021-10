FaceTime enfin disponible aux Émirats arabes unis ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Attendus de longue date aux EAU, les appels FaceTime sont actuellement disponibles. Après des années d'interdiction, le gouvernement aurait-il changé d'avis ou ne serait-ce qu'une erreur bientôt corrigée ?

Simple erreur ou véritable révolution ?

Comme le souligne apnews, les appels FaceTime sont désormais autorisés aux EAU. Au cas où vous n'étiez pas au courant, sachez que depuis des années maintenant, les Émirats arabes unis interdisent aux applications d'appels via internet comme WhatsApp, FaceTime, Skype... de fonctionner sur son territoire.

C'est pourquoi lorsque certains utilisateurs se sont rendus compte que cela fonctionnait, ils se sont empressés de partager l'info. Ils ont également expliqué que les appels audios et vidéo via FaceTime fonctionnent à merveille et que la qualité est elle-aussi au rendez-vous.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, personne ne sait le pourquoi du comment c'est enfin autorisé car ni Apple, ni le gouvernement n'a pris la parole sur le sujet.



Par ailleurs, WhatsApp et les autres sont de leur côté toujours bloqués. Seul FaceTime semble avoir l'autorisation, étrange... Est-ce un bug, un contrat entre Apple et le gouvernement ou autre chose, nous n'avons pas la réponse.



Attention car à l'époque, il y avait déjà eu un bug de ce genre et FaceTime avait immédiatement été bloqué par la suite. Les semaines à venir devraient nous apporter une réponse. Quoi qu'il en soit, avec l'arrivée de SharePlay et la refonte visuelle du service, ce serait le moment idéal d'y avoir accès.