macOS Monterey : la bêta 10 est disponible pour les développeurs

Il y a 3 heures (Màj il y a 16 min)

Julien Russo

Réagir



Alors qu'iOS 15, watchOS 8 ou tvOS 15 sont désormais disponibles pour tous, on attend désormais avec grande impatience l'arrivée de la version finale de macOS Monterey. Et pour le coup, on s'en rapproche à grands pas, puisque la Pomme a dévoilé un événement spécial le 18 octobre 2021 où seront dévoilés de nouveaux MacBook Pro M1X. Un grand rendez-vous qui devrait se conclure sur la mise en ligne de macOS Monterey

Apple livre une dixième bêta pour macOS Monterey

Tous les nouveaux OS majeurs de 2021 sont disponibles, sauf macOS Monterey où les développeurs continuent à perfectionner la mise à jour. La possibilité d'upgrade vers la nouvelle version ne devrait plus prendre énormément de temps, c'est probablement une question de quelques semaines encore.

Il faut dire que macOS Monterey est très attendu par les propriétaires de Mac éligibles.

La mise à jour apporte :

SharePlay

Le partage d'écran lors des appels FaceTime

L'audio spatial

Les invitations FaceTime aux utilisateurs hors de l'écosystème Apple (comme iOS 15)

Le mode Concentration

Le signalement automatique que vous n'êtes pas là pour les conversations iMessage

Ainsi qu'une multitude d'autres nouveautés toutes croustillantes et enrichissantes pour l'expérience utilisateur.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour apercevoir d'éventuelles nouveautés avec cette dixième bêta, mais si nous trouvons de nouveaux ajouts, nous mettrons à jour l'article.

Comment installer macOS 12 Monterey ?

La version bêta 10 de macOS Monterey est disponible dès maintenant par OTA pour les développeurs. Rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche de l'écran -> Préférences système -> Mise à jour de logiciels.

Vous pouvez également la télécharger la bêta 10 de macOS Monterey sur le site des développeurs d'Apple si vous n'utilisez pas encore la version bêta.