Grand Theft Auto: The Trilogy : un mode de ciblage et des améliorations

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

2



Quelques jours auparavant, Rockstar Games a confirmé les rumeurs présentes sur le web en officialisant l'arrivée prochaine de Grand Theft Auto: The Trilogy. Reprenant les trois titres phares de la saga, GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, le remake se précise et se rapproche à grands pas.

Et aujourd'hui, de nouvelles informations ont été collectées et publiées sur le forum GTAForums, nous apprenant ainsi que l'une des tares des anciens jeux serait corrigé puisque le mode de ciblage a été revu, se rapprochant de GTA V.

GTA The Trilogy : des améliorations qui donnent envie

Si vous avez raté l'information, le jeu Grand Theft Auto: The Trilogy est un remake regroupant GTA III, Vice City et San Andreas, qui devrait voir le jour dès cet automne. Les jeux ont été remasterisés grâce à Unreal Engine et devraient être compatibles avec iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Mac.



Lors de l'annonce, Rockstar Games avait laissé entendre que des améliorations de gameplay et des améliorations graphiques devaient être de la partie. Aujourd'hui, on en sait un peu plus puisque de nouvelles informations ont été dévoilées sur une page de support.



On apprend notamment qu'il y aura une augmentation des distances de dégainage, de nouveaux éclairages, des améliorations environnementales, un ciblage et des contrôles de style GTA V. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà hâte d'avoir le jeu entre mes mains !

