Apple annonce les "Tech Talks" pour les développeurs

Il y a 38 min

Medhi Naitmazi

Apple a informé aujourd'hui les développeurs d'une nouveauté appelée "Tech Talks 2021" qui leur permettra de se connecter avec des experts Apple dans plus de 100 sessions en ligne en direct et 1 500 rendez-vous disponibles aux heures de bureau.

Apple Developer se met aux couleurs de la WWDC 21

Apple dit que les développeurs peuvent utiliser les sessions pour plonger dans le contenu technique, obtenir des réponses aux questions et demander des conseils lors de réunions individuelles.

Les sessions en direct fourniront aux développeurs des détails sur la façon d'intégrer les dernières technologies dans leurs applications, tandis que des sessions de 30 minutes aux heures de bureau pourront être utilisées pour apporter des améliorations aux applications, des révisions de conception et des corrections de bugs.

"Tech Talks" aura lieu du 25 octobre au 17 décembre, et les développeurs peuvent s'inscrire aux sessions et soumettre des demandes à partir d'aujourd'hui. Les premières "Tech Talks" commenceront le 25 octobre et de nouvelles sessions et heures de bureau seront affichées toutes les deux semaines. Une bonne nouvelle pour ceux qui butent sur un problème sur un projet personnel ou en entreprise.



Toutes les informations sur la page Tech Talks d'Apple.