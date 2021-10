L'éditeur vidéo DaVinci Resolve est 5x plus rapide sur M1 Pro / Max

Blackmagic Design remet une pièce dans la machine. Après avoir annoncé que son logiciel de montage vidéo était 3x plus rapide sur Mac M1, cette fois DaVinci Resolve est carrément 5x fois plus véloce sur MacBook Pro M1 Pro / M1 Max.

DaVinci Resolve 17.4 est plus rapide que jamais

Blackmagic Design vient en effet d'annoncer une nouvelle mise à jour de son logiciel professionnel de montage vidéo et de correction des couleurs, DaVinci Resolve, ajoutant une prise en charge complète des dernières puces M1 Pro et M1 Max d'Apple. Par conséquent, le logiciel fonctionne jusqu'à cinq fois plus rapidement sur les nouveaux MacBook Pro d'Apple, selon les développeurs.



Bien que la dernière version de DaVinci Resolve ne soit pas nécessaire pour fonctionner nativement sur les Mac sous Apple Silicon, elle a été optimisée pour tirer parti des puces plus puissantes des nouveaux modèles de MacBook Pro 2021.

Les optimisations reposent sur la prise en charge de l'accélération matérielle pour le codec ProRes d'Apple, qui a été conçu spécifiquement pour les Mac dotés de processeurs M1 Pro et M1 Max. Blackmagic affirme que DaVinci Resolve fonctionne jusqu'à 5x plus vite sur le nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, même lors du montage de vidéos 8K.

En plus de la prise en charge des nouvelles puces d'Apple, DaVinci Resolve 17.4 ajoute la prise en charge native de la lecture vidéo HDR et 120 Hz pour les nouveaux modèles de MacBook Pro. La mise à jour ajoute également une intégration Dropbox native, un inténé 3D amélioré et une compatibilité améliorée avec macOS Monterey à venir ce soir.

La mise à jour de DaVinci Resolve et de DaVinci Resolve Studio 17.4 est désormais disponible en téléchargement sur le site de Blackmagic Design pour tous les clients. DaVinci Resolve est téléchargeable gratuitement sur le Mac App Store pour les utilisateurs individuels ; Resolve Studio, la suite d'édition de collaboration de groupe améliorée, coûte près de 300€. Une alternative sérieuse à Adobe Premiere et Final Cut Pro d'Apple.

