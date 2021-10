SharePlay : comment ça marche et les apps compatibles

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

SharePlay était l'une des fonctionnalités les plus attendues de la rentrée, mais elle avait été repoussée un peu par le lancement initial d'iOS 15. Maintenant qu'elle est officiellement arrivée avec iOS 15.1, voici un aperçu pratique de la façon d'utiliser SharePlay sur iPhone et iPad pour partager de la musique, des vidéos et tout votre écran. Et retrouvez en fin d'article une liste d'apps compatibles, avec des concepts surprenants.

En dehors des applications d'Apple comme Music et TV, la prise en charge officielle de SharePlay dépendra du bon vouloir des développeurs. Mais la bonne nouvelle est que même si une application que vous souhaitez partager n'a pas été mise à jour pour SharePlay, vous pouvez partager tout votre écran avec d'autres, ce qui devrait servir de solution de contournement dans la plupart des cas.

Comment utiliser SharePlay sur iPhone et iPad

Assurez-vous d'avoir mis à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.1 (SharePlay arrive plus tard cet automne sur macOS Monterey, certainement macOS 12.1)

Démarrez un appel FaceTime avec d'autres personnes (également sous iOS 15.1)

Une fois connecté, vous pouvez lancer l'application Apple Music ou Apple TV Lorsque vous lisez de la musique ou de la vidéo, elle sera automatiquement partagée avec SharePlay Mais l'autre personne devra accepter la demande de partage d'écran

Après avoir lancé un appel FaceTime, vous pouvez également toucher l'icône "écran + personne" pour partager tout votre écran, y compris les applications et le contenu tiers.

Pour mettre fin à SharePlay ou au partage d'écran, appuyez sur l'icône en haut à gauche de votre iPhone, appuyez sur l'icône SharePlay, puis sur Fin SharePlay/Partage d'écran

Utiliser SharePlay directement

Si vous démarrez un appel FaceTime et que vous vous dirigez directement vers les médias que vous souhaitez partager (avec des applications prises en charge par SharePlay), vous n'avez pas besoin de commencer le partage d'écran en premier. Un bouton s'affichera automatiquement pour commencer le partage vidéo, audio ou autre en haut de l'application.



Notez que pendant le partage, il y a une couleur sous l'heure dans la barre de statut, comme quand vous êtes en train d'appeler, d'utiliser une app de navigation ou encore en partage de connexion.

Des apps compatibles SharePlay

LookUp

La dernière version de l'application de dictionnaire LookUp comprend une nouvelle fonctionnalité SharePlay cool qui vous permet de faire des sessions d'apprentissage ensemble sur FaceTime. C'est une utilisation unique de SharePlay qui pourrait être idéale pour les étudiants, en particulier ceux qui essaient d'apprendre de nouveaux mots.

Carrot Weather

Notre application de temps sarcastique préférée a acquis une nouvelle capacité intéressante. Carrot Weather permet désormais aux utilisateurs de partager les conditions météorologiques sur FaceTime. L'utilisation de SharePlay peut également aider à débloquer des succès dans Carrot, si vous aimez ce genre de chose.

Night Sky

La populaire application de numérisation du ciel Night Sky prend désormais en charge SharePlay. Night Sky utilise FaceTime Audio pour permettre aux utilisateurs d'observer les étoiles à distance les uns avec les autres sur leur iPhone ou iPad.

Night Sky est gratuit avec les achats intégrés - Compatible avec l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, le Mac et l'Apple Watch

Kahoot!

Kahoot ! est une application de création de quiz qui prend désormais en charge SharePlay. Avec Kahoot ! vous pouvez passer un appel FaceTime et répondre à des quiz avec vos amis.

Kahoot ! est gratuit avec les achats intégrés - Compatible avec l'iPhone et l'iPad

Vinyls

L'excellent client Apple Music nommé Vinyls permet désormais aux utilisateurs d'écouter de la musique sur FaceTime à l'aide de l'API SharePlay.

Vinyls coûte 4,99€ et est compatible avec iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Piano with Friends

Piano avec des amis est exactement ce que vous pensez probablement que c'est. Avec cette application, vous pouvez jouer d'un piano virtuel avec des amis sur FaceTime. Le piano est redimensionnable et offre même un support pour les claviers physiques. Comptez 1,99€.

Moleskine Flow

L'application populaire de dessin et d'esquisse Flow a peut-être l'une des implémentations les plus cool de SharePlay. Avec Flow, vous pouvez dessiner sur une seule toile avec des amis à distance via FaceTime. Le dessin se produit même en temps réel. Si vous avez un abonnement Flow, vous pouvez toujours dessiner avec des amis qui n'en ont pas.

Flow est gratuit avec les achats intégrés - Compatible avec l'iPhone et l'iPad

Moon FM

Moon FM est une application de podcasts puissante qui dispose d'une interface vraiment élégante clairement conçue pour les utilisateurs expérimentés. Avec la dernière mise à jour de Moon FM, les utilisateurs peuvent écouter des émissions avec des amis sur FaceTime. Son prix ? 4,99€.

Relax Melodies

Relax Melodies est une application relativement étrange pour SharePlay qui vous permet, à vous et à un ami, d'écouter à distance les mêmes sons de sommeil sur FaceTime. Je soupçonne que cette fonctionnalité convient mieux à la fonction de méditation de Relax Melodies, car je doute que quelqu'un veuille rester sur un appel FaceTime pendant plusieurs heures pendant la nuit.

Relax Melodies est gratuit avec les achats intégrés - Compatible avec l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et l'Apple Watch

Doneit

Doneit est une application et un planificateur de liste de tâches qui offre maintenant un support SharePlay. Avec Doneit et SharePlay, vous pouvez projeter vos listes avec vos amis et votre famille sur FaceTime.



Mubi

L'application Mubi propose une collection de films choisis à la main sans cesse renouvelée à raison d'un nouveau film par jour. Un service de streaming de qualité qui offre 7 jours d'essai et qui est désormais compatible avec SharePlay.

Vous pourrez maintenant visionner vos films préférés en compagnie de vos proches — où qu'ils se trouvent.