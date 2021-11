Nouvelle explosion d'un OnePlus Nord 2, cette fois l'utilisateur est gravement blessé

Hier à 19:05 (Màj hier à 19:08)

Julien Russo

5



Tous les grands fabricants de smartphones ont déjà été confrontés à des surchauffes de smartphones qui provoquent une explosion de l'appareil. S'il s'agit de quelque chose de très rare, il n'en reste pas moins que quand ça arrive, les conséquences peuvent être très graves et laisser des traces à vie.

Un smartphone OnePlus explose

Suhit Sharma est un fidèle client de la marque OnePlus, souhaitant obtenir l'un des modèles les plus récents du fabricant, le jeune homme avait acquis le OnePlus Nord 2. Le problème, c'est que ce smartphone très performant et au top de l'innovation est visé par une série d'explosions depuis le début de l'année.

Le fabricant vient de recenser il y a une semaine le quatrième incident, si les trois premiers n'avaient pas causé de dommages physiques sur leurs propriétaires, l'explosion qu'a subie Suhit Sharma est particulièrement grave, car le smartphone était à l'intérieur de la poche de son jean quand il a pris feu.



Comme l'explique Sharma, en pleine journée, il a ressenti une vive douleur au niveau de sa cuisse et une odeur de fumée a suivi, rapidement le jeune homme a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal avec son OnePlus Nord 2.

L'explosion a tellement été rapide que Suhit Sharma n'a pas eu le temps d'enlever son jean à temps que le smartphone l'avait déjà complètement brûlé une bonne partie de sa cuisse droite.

Souhaitant interpeller la marque OnePlus, Sharma a publié un tweet accompagné de plusieurs photos pour montrer à quel point l'incident est grave. On y voit le OnePlus Nord 2 complètement brûler sur le côté droit de la coque arrière, mais aussi les dégâts qu'a faits le smartphone sur la cuisse de l'utilisateur indien.



À la suite de la publication de son tweet qui a été retweeté plus de 2400 fois et qui deviendra probablement encore plus viral dans les prochains jours, Suhit Sharma a informé être en relation permanente avec la marque OnePlus.

OnePlus, je ne m'attendais pas à cela de votre part #OnePlusNord2Blast. Voyez ce que votre produit a fait. S'il vous plaît, soyez prêt à en subir les conséquences. Arrêtez de jouer avec la vie des gens.

Selon le propriétaire du smartphone, les équipes recherche et développement de OnePlus enquêtent actuellement sur ce qui a pu causer la surchauffe et l'explosion du smartphone, surtout que ce n'est pas le premier...



Une plainte a été déposée à la suite de cet incident. Il est probable qu'un accord financier soit trouvé entre OnePlus et Sharma. À l'époque des explosions de Galaxy Note 7, Samsung avait procédé à cette même approche, les marques préfèrent donner une grosse somme d'argent à l'utilisateur plutôt qu'être sanctionné par la justice et payer des frais d'avocats.