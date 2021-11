Les nouvelles applications : Reliable Radio, Noteful, Fuoco

Reliable Radio (App, iPhone, v1.1.1, 7 Mo, iOS 14.1, 0x4447, LLC)

Reliable Radio a été onçu pour offrir une grande fiabilité sur la route en terrain difficile. Tout en vous donnant la possibilité de fournir votre propre URL de flux radio (vous décidez de la qualité). L'application surveillera la connexion réseau pour toujours redémarrer le flux lorsque l'internet redevient disponible. Reliable Radio est capable de toujours reprendre la couverture, même dans les endroits où la couverture est irrégulière. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la conduite en toute sécurité en sachant que le flux reviendra dès que la bande passante sera suffisante.



La solution de Reliable Radio consiste à surveiller en permanence la connexion Internet du téléphone, et lorsque le flux s'arrête en raison d'une faible bande passante ou d'une absence de connexion à la tour cellulaire, l'application commence à surveiller la connexion et reprend automatiquement le flux dès que possible.

