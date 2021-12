Bons plans iOS : Dragon Hills, Discard, Skaffer

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

FastClip (App, iPhone, v1.1.2, 16 Mo, iOS 13.0, yin shen) passe de 0,99 € à gratuit. FastClip pour iOS est un outil efficace qui intègre la gestion, la collecte et l'archivage du presse-papiers et l'expansion du contenu textuel. Il s'agit d'une extension de FastClip pour macOS sur iPhone, mais il exploite pleinement les caractéristiques de l'iPhone pour vous aider à améliorer votre efficacité au travail et dans la vie.



FastClip pour iOS hérite de l'excellent moteur de macOS, vous permettant de récupérer rapidement une grande quantité d'informations sur votre téléphone. Vous pouvez également ajouter des enregistrements de texte sur votre iPhone, ou vous pouvez ajouter des informations plus importantes à FastClip en prenant une photo et en scannant le code QR.



Les + : Un excellent outil Télécharger l'app gratuite FastClip





Exif Viewer (App, iPhone / iPad, v6.1, 66 Mo, iOS 9.0, Fluntro) passe de 3,99 € à gratuit. Vous voulez savoir tout sur vos photos ? Il suffit de lancer EXIF Viewer et de lui donner accès à votre photothèque. EXIF Viewer récupère ensuite les métadonnées EXIF de chaque photo et affichera les informations les plus importantes en dessous. Vous pouvez glisser sur une photo pour afficher des informations encore plus détaillées.



Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur une photo pour afficher la possibilité de supprimer les données EXIF. L'application comprend également une grande variété d'autres fonctions pratiques, dont une extension pour l'appli Photo, trois modes de visualisation, une application iMessages et la possibilité de copier des métadonnées EXIF dans le presse-papiers. De belles informations Télécharger l'app gratuite Exif Viewer





Deluxe Moon Pro (App, iPhone / iPad, v4.1.2, 229 Mo, iOS 14.0, Sergey Vdovenko) passe de 4,99 € à gratuit. Deluxe Moon Pro est une application magnifiquement élaborée à partir de dessins de la Lune innovants. Elle combine les thèmes lunaires avec la technologie moderne pour vous proposer ce qu’il y a de de mieux: une interface animée complète et stylée.



Deluxe Moon Pro fournit des informations lunaires complètes et propose des conseils de jardinage basés sur les différentes phases lunaires, les horaires précis des phases lunaires, un graphique zodiacal animé, un horoscope et un calendrier lunaires, les heures de lever et de coucher de la Lune et la description des jours lunaires.



Les + : Une belle encyclopédie Télécharger l'app gratuite Deluxe Moon Pro





Skaffer (App, iPhone, v1.6.0, 7 Mo, iOS 13.0, Yahor Iskrankou) passe de 2,99 € à gratuit. Contrôlez tous vos abonnements dans une seule et même application. Ajoutez vos services préférés et observez les informations sur le temps restant avant leur expiration.



Contrôlez vos dépenses grâce à l'écran de statistiques détaillées et soyez averti des prochaines dates de facturation.



L'achat intégré permettant de passer l'application en Pro est gratuit juste aujourd'hui.



Les + : Des tonnes de services disponibles que vous pouvez ajouter

Possibilité de créer un abonnement personnalisé Télécharger l'app gratuite Skaffer





Jeux gratuits iOS :

Adventures of Kidd (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.7, 38 Mo, iOS 13.0, Dean Mortoo) passe de 3,99 € à gratuit. Incarnez Kidd, un résident d'Adventureland où la vie quotidienne est un jeu vidéo, l'action est donc infinie. Battez-vous avec le livreur, les surfeurs et d'autres personnages dans des paysages vibrants.



C'est un jeu vidéo rempli de toutes les qualités rétro qui nous plonge dans les années 90 ! Télécharger le jeu gratuit Adventures of Kidd





Rent Business Tycoon Game (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.3, 86 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 4,99 € à gratuit. Créez votre propre entreprise en louant des biens étonnants et devenez un magnat de l'oisiveté dans ce jeu génial ! Automatisez votre flux de travail en embauchant des gestionnaires et collectez vos revenus, même lorsque vous êtes hors ligne !



Devenez un magnat de la rente en gérant votre propriété et en la louant pour obtenir des bénéfices gigantesques !



Les + : Gérer votre propre business et faites fortune Télécharger le jeu gratuit Rent Business Tycoon Game





Discard (Jeu, Casse-tête / Cartes, iPhone / iPad, v1.10, 39 Mo, iOS 12.0, Rihab Mehboob) passe de 1,99 € à gratuit. Discard fournit un entraînement mental chaque fois que vous en avez besoin. À chaque tour, on vous montre une collection de cartes et on vous donne trois secondes pour les mémoriser. Les cartes sont ensuite mélangées avec d'autres cartes aléatoires et vous devez identifier celles que vous venez de voir.



Une estimation incorrecte et la partie est terminée. Discard comprend deux modèles de cartes au choix, une prise en charge du mode sombre, une prise en charge de la voix off, quatre icônes au choix et la prise en charge des raccourcis Siri.



Les + : Entrainez votre mémoire en vous amusant Télécharger le jeu gratuit Discard





Promotions iOS :

Dandara (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,1 Go, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 6,99 € à 1,99 €. Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais oppressés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car le voile de la peur sera abaissé par une héroïne, un rayon d’espoir. Son nom est Dandara.



Bienvenue dans un jeu de plateforme 2D metroidvania fait de créatures mystiques et d’exploration infinie. Défiez la gravité et sautez sur planchers, murs et plafonds de la même façon. Découvrez des mystères et secrets cachés au travers du monde de Sel et de ses nombreux personnages. Préparez Dandara au combat et à la survie face à des ennemis ayant un penchant pour l’oppression.



Les + : Un classique

La durée de vie Télécharger Dandara à 1,99 €





Kingdom: New Lands (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.4, 173 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 9,99 € à 1,99 €. Kingdom : New Lands est un jeu de stratégie de type tower defense en 2D dans lequel vous incarnez un roi et ses armées en guerre contre d'autres clans. Vous avez une totale liberté sur vos choix, d'où une certaine difficulté pour gérer et développer son royaume. Un conseil, une bonne dose de réflexion sera nécessaires afin de gérer au mieux vos unités et renforcements de village.



Le jeu est superbe graphiquement avec des effets très réussis, même en pixel-art et ses animations sont tout aussi jolies. La durée de vie est énorme et le gameplay très travaillé avec des tonnes de choses à faire.



Les + : Récompensé en 2016

Une aventure incroyable Télécharger Kingdom: New Lands à 1,99 €





Townscaper (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.01, 72 Mo, iOS 11.0, Raw Fury) passe de 4,99 € à 3,99 €. Construisez des villes pittoresques avec des rues sinueuses. Construisez de petits hameaux, des cathédrales planantes, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur des pilotis. Bloc par bloc.



Aucun but. Ni de vrai gameplay. Juste beaucoup de bâtiments et beaucoup de beauté. C'est tout.



Townscaper est un projet de passionné expérimental. Plus un jouet qu'un jeu vidéo. Choisissez des couleurs dans la palette, détruisez des blocs de maison colorés sur la grille irrégulière et regardez l'algorithme sous-jacent de Townscaper transformer automatiquement ces blocs en de jolies petites maisons, arches, escaliers, ponts et arrière-cours luxuriantes, selon leur configuration... Télécharger Townscaper à 3,99 €