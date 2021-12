Les nouvelles applications : Uniter, TuneStalgia, Stash

Uniter (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 5 Mo, iOS 14.0, Arkadiusz Holko) Uniter vous permet de convertir rapidement les unités de mesure dans les textes, sur les sites Web dans Safari, et en direct sur la vue de la caméra. Il s'agit de la première application de ce type au monde.



Les unités que vous rencontrez sont automatiquement converties dans votre système d'unités préféré (métrique, impérial ou britannique). Uniter choisit intelligemment l'unité la plus lisible et la plus appropriée pour vous.



Tapez du texte avec des unités de mesure et voyez immédiatement les conversions s'afficher à côté de votre saisie.





Creative Cloud Express (anciennement Adobe Spark Post), créez des illustrations, des flyers, des logos, et d'autres publications pour les réseaux sociaux depuis votre mobile ou sur le Web en toute simplicité. Aucune compétence en graphisme n'est requise. Vous pouvez commencer à utiliser l'application gratuitement.

Grâce à ce véritable designer de poche, sélectionnez et importez vos propres images, testez une variété de modèles, ajoutez du texte sur vos photos et appliquez des effets ou des filtres.



Grâce à ce véritable designer de poche, sélectionnez et importez vos propres images, testez une variété de modèles, ajoutez du texte sur vos photos et appliquez des effets ou des filtres.



Trouvez le modèle parfait et publiez comme les pros:

- Stories, publications et publicités pour Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter et Pinterest

- Logos

- Affiches et flyers

- Bannières

- Collages de photos

- Invitations





TuneStalgia est l'application de la nostalgie musicale ! Regardez les chansons d'il y a des années à la date d'aujourd'hui, tous les jours.



Nous résolvons le problème de l'oubli des chansons que vous aimez. Vous aimez les souvenirs et la musique ?

Ouvrez TuneStalgia et voyez les chansons que vous avez oublié aimer, et laissez la musique ramener les souvenirs et raconter l'histoire de ce jour pour vous...