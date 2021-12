De magnifiques étuis de protection d'AirTag en cuir synthétique sont en promotion

Il y a 4 heures

Accessoires Apple

Julien Russo

Vous faites partie des heureux chanceux à avoir reçu un ou plusieurs AirTags en cadeau de Noël ? Sachez que vous êtes loin d'être le seul, car le petit traqueur d'objet d'Apple a rencontré un grand succès grâce à son faible prix et sa popularité croissante. Maintenant que vous détenez le précieux, il faut penser à le protéger pour éviter de l'abîmer !

Des protections en cuir synthétique en promotion

L'AirTag est une petite merveille pour vous aider à retrouver vos clés de voiture, la télécommande de la TV, votre sac à main, votre valise, votre animal de compagnie... Cependant, ils sont fragiles et peuvent rapidement faire l'objet de rayures, malgré notre vigilance. C'est pour cela que les accessoiristes ont été nombreux à proposer des protections pour les AirTags dès qu'Apple a commencé leur commercialisation en avril 2021.



La marque Benazcap est l'un des accessoiristes les plus populaires, les plus fiables et les plus reconnus dans ce secteur. L'entreprise cumule les avis positifs sur Amazon où beaucoup reconnaissent une qualité premium.



À l'occasion des fêtes de fin d'année, Benazcap a révélé son petit côté généreux en bradant le prix de son pack de 2 protections d'AirTag (déjà largement accessible). Il est proposé à seulement 14,99€ sur une durée limitée, si vous êtes abonné Amazon Prime vous pourrez profiter de la livraison offerte !

Pourquoi cette protection est l'une des meilleures pour les AirTags ? On peut commencer par la finition extérieure, le fabricant a choisi un cuir synthétique de qualité supérieure. En plus d'être agréable au toucher, vous aurez aussi une protection optimale en cas de chute de l'AirTag.

Autre point fort, c'est le porte-clés intégré qui permet de facilement attacher votre traqueur d'objet à vos clés, mais aussi à un collier pour chien, à un sac à dos... Les possibilités sont nombreuses.



Benazcap a fait le choix de ne pas couvrir la totalité de l'AirTag, pour deux raisons : pour que la transmission en Bluetooth ne soit pas gênée (ce qui pourrait apporter une difficulté dans le fonctionnement du traqueur d'objet), mais aussi pour visualiser votre gravure (si vous en avez une) et le logo Apple.



Sur cette protection d'AirTag, vous retrouvez aussi plusieurs couleurs, il existe le noir, le rouge, le bleu ainsi que le brun. Pour le pack de 2, vous n'aurez pas le choix puisque c'est uniquement le bleu et le brun qui vous seront envoyés.



Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle de 14,99€ les 2 protections, cela fait seulement 7,49€ la protection, un prix très bas par rapport aux protections des concurrents et celles qu'on peut trouver sur l'Apple Store en ligne.

