Promotion : protégez votre AirPods Max avec cette coque de protection en silicone

Il y a 4 heures

AirPods

Julien Russo

Toutes les personnes qui ont acquis l'AirPods Max vous le diront, ce casque est une merveille sous toutes ces formes. Cependant, le casque haut de gamme d'Apple s'avère fragile surtout si vous l'utilisez le plus souvent à l'extérieur. Même si Apple a exploité des matériaux résistants, il n'est pas à l'abri des rayures !

Une coque de protection pour AirPods Max à moins de 10€

Il existe des coques de protection pour tout, votre iPhone, votre iPad, votre MacBook... Et même pour l'AirPods Max !

L'accessoiriste Aerku a compris (comme beaucoup d'autres) que les consommateurs peuvent avoir une certaine paranoïa quand ils investissent dans un casque vendu à 630€, on a peur de le faire tomber ou tout simplement de le rayer.

Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident du quotidien, Aerku a eu l'idée de concevoir et commercialiser une coque de protection en silicone pour le casque d'Apple.



Cette protection vient protéger la totalité de l'AirPods Max (sauf le dessus évidemment), l'accessoiriste affirme que grâce à la triple couche bien structurée, la coque est capable d'absorber 90% des chocs, ce qui assure une tranquillité absolue !

Lors du développement de la protection, l'accessoiriste a minutieusement travaillé les quelques ouvertures pour un accès rapide à la Digital Crown ou encore au bouton qui permet de basculer entre le mode Transparence et la réduction active de bruit. Aerku a également laissé les trous aux différents micros à l'extérieur du casque pour les appels téléphoniques et l'analyse de l'environnement pour la réduction du bruit.



Même si le prix est impressionnant, l'accessoiriste n'a pas fait l'impasse sur la qualité du silicone, il s'agit là d'une fabrication de haute qualité et d'une conception ultra-mince (1,5 mm d'épaisseur) et qui n'apportera quasiment aucun poids supplémentaire à l'AirPods Max.



Cette coque en silicone pour AirPods Max est exceptionnellement disponible au tarif de 7,99€ au lieu de 12,99€ sur Amazon. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas, car le bon plan peut s'arrêter à tout moment.

Les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de la livraison le jour même (suivant la localisation du domicile) ou en 1 jour ouvré.