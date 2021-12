Xi Rang : Baidu lance sa première application #metaverse

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le géant chinois Baidu emboîte le pas à Meta en lançant l'une des premières applications de "métavers", un monde parallèle virtuel considéré comme le prochaine évolution majeure. L'univers géant ou métavers est le pendant virtuel de notre monde réel. Les moins jeunes d'entre vous se souviennent peut-être de Second Life qui avait lancé un concept similaire, sauf qu'ici il s'agit d'agir en VR sur ce monde 3D.

Regardez la vidéo de présentation de Baidu :

Baidu lance son métavers Xi Rang

Ce "nouveau monde virtuel" est un nouveau marché à lui tout seul, aiguisant l'appétit des géants du numérique. Facebook a été le premier à dégainer en présentant son métavers, allant même jusqu'à renommer le groupe en "Meta". Baidu de son côté, vient de profiter de la conférence Create 2021 pour se lancer. Celle que l'on appelle le Google chinois a fait une démonstration de force via son patron, Robin Li. Face à un public d'avatars, Li a dévoilé une première application de métavers.

Baptisée Xi Rang ("Terre d'espoir"), elle permet de créer un personnage numérique et d'interagir avec d'autres utilisateurs dans un monde en 3D, un réseau social mixé à un jeu vidéo si vous préférez. L'application (le jeu ?) est accessible depuis n'importe quel support, que ce soit un téléphone (Android), un ordinateur ou bien un casque de réalité virtuelle.



Comme dans la vie réelle, les utilisateurs peuvent se rendre à une exposition, aller à la plage, manger un morceau ou encore aller pratiquer le Kung-Fu dans un temple de Shaolin.

Bien évidemment, XiRang n'est disponible qu'en Chine pour le moment, et Baidu précise qu'elle planchait sur ce projet bien avant que le terme métavers ne devienne populaire après le changement de nom de Facebook et le lancement de Horizon Worlds aux USA.



Les autres géants chinois ne sont pas en reste puisque ByteDance (TikTok) a investi dans plusieurs entreprises du secteur, dont le fabricant de casques de réalité virtuelle Pico, Tencent travaille sur une plateforme métavers avec un fort penchant pour les jeux vidéos, et Alibaba vient de créer une filiale pour y songer dans les prochaines années. Sans parler de NetEase et autre Bilibili.