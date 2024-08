TeamViewer annonce sa première application visionOS

S’il y a un constructeur qui arrive à faire la différence sur le marché de la réalité augmentée et virtuelle en termes de contenu, c’est bien Apple ! Plus le temps passe et plus les grosses entreprises se lancent dans l’aventure de visionOS. Alors que le lancement du premier ordinateur spatial a eu lieu aujourd’hui aux États-Unis, TeamViewer annonce son application visionOS !

TeamViewer croit en l’informatique spatial et lance sa propre application

Dans une volonté d’innovation en matière d’assistance et de téléassistance, TeamViewer a récemment dévoilé Spatial Support, sa première application conçue spécifiquement pour l’Apple Vision Pro. Cette initiative marque un tournant dans l’approche de l’entreprise vers une assistance immersive en 3D, offrant une expérience utilisateur sans précédent dans le domaine de la résolution de problèmes techniques complexes à distance.



L’app Spatial Support se distingue par son utilisation révolutionnaire de la visualisation en 3D, offrant une expérience utilisateur améliorée qui facilite grandement la compréhension et la résolution de problèmes à distance. En exploitant des technologies avancées telles que ARKit et le scanner LiDAR d’Apple, l’application permet la capture et l’interaction avec des modèles 3D de haute précision, poussant les limites de ce qui est possible dans l’assistance à distance.

L’application crée une plateforme d’interaction immersive entre les experts à distance et les techniciens sur site, permettant des annotations et des éléments en 3D pour une expérience synchronisée. Cette collaboration étroite promet de réduire le temps de réponse et le nombre d’erreurs dans la réparation et le maintien de machines et systèmes complexes, optimisant ainsi l’efficacité opérationnelle.



L’initiative s’appuie sur la plateforme Frontline de TeamViewer, consolidant davantage l’offre de l’entreprise dans le secteur. De plus, les clients existants de TeamViewer bénéficieront de cette nouvelle solution sans coûts additionnels, en utilisant leur licence existante. Les autres devront bien évidemment acheter une licence pour profiter de tous les avantages que peut apporter cette application visionOS !

Partenariats stratégiques pour une transformation numérique

L’annonce a également mis en avant des partenariats stratégiques avec des géants de l’industrie tels que SAP, Microsoft, et Siemens. Ces collaborations témoignent de l’intégration profonde et de l’alignement de TeamViewer avec les leaders du secteur pour accélérer la transformation numérique.



Le lancement de Spatial Support par TeamViewer représente une avancée majeure dans le monde de l’assistance à distance, promettant une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle et de la qualité du service client. Avec l’utilisation de technologies de pointe et un accent sur la collaboration immersive, TeamViewer se positionne aujourd’hui à la pointe de l’innovation dans le secteur de la productivité d’entreprise assistée par réalité augmentée.

Source : communiqué de presse par mail.

